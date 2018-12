En kvindelig bilist kom onsdag aften i overhængende livsfare, da hun blev ramt hårdt bagfra af en BMW på motorvejen.

»Han rammer hende med så stor fart, at hun bliver skubbet ud over mark og krat og lander på hovedet, så hun hænger fast i selen,« siger vagtchef Poul Badsberg.

Ulykken skete på motorvej E45 ved Hjallerup i Nordjylland.

Føreren af BMW'en fortsatte nogle hundrede meter, men stoppede så op midt på motorvejen og forlod køretøjet.

Da politiet ankom til stedet, sendt de en hundepatrulje efter ham. Og det gav pote:

»Vi fandt ham i et krat, hvor han lå og gemte sig,« siger Poul Badsberg.

Det viste sig, at manden var undveget fra det åbne fængsel Kragskovhede ved Jerup, hvor han afsonede for tidligere ugerninger. Han var tillige spirituspåvirket.

Flugtbilisten vil nu blive sigtet for en lang række straffelovsparagraffer, herunder spirituskørsel, flugt fra færdselsuheld og for at bringe andres liv i fare.

Bilen han kørte i tilhørte ikke ham, men er heller ikke meldt stjålet.

Trods den voldsomme oplevelse slap kvinden med livet i behold og uden alvorlige skader.