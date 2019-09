Mindst 16 gange siden april er der i Nyborg blevet påsat brande i kolonihavehuse, udestuer, et klubhus, en etageejendom og i en førstesalslejlighed i en villa.

Beboerne i byen bliver mere og mere utrygge og frygter, at en eller flere pyromaner bare venter på at slå til igen. Og igen.

Natten til mandag var en eller flere ildspåsættere endnu en gang på spil. Denne gang gik det ud over et kolonihavehus i Haveforeningen Engen, der ligger tæt ved Nyborg Station. Havehuset brændte – som en række andre før dette – ned til grunden.

»Det kommer tættere og tættere på. Jeg synes, det er uhyggeligt. Det er det sgu',« siger Claus Jensen, som selv har et kolonihavehus i Engen.

»Vi ejer de her huse privat og har skøde på dem, så vi har tilladelse til også at bo her, hvis vi vil. Jeg har også et andet sted, jeg opholder mig, men jeg er rigtig meget herovre. Men efter der nu er sat ild på endnu et af husene, tror jeg ikke, jeg tør overnatte her mere. Tænk, hvis det er ens eget hus næste gang, og man ligger derinde og sover,« siger Claus Jensen.

Han kigger hen mod de sørgelige rester af det hus, der højst sandsynligt blev stukket ild til, og som brændte ned til grunden kort før klokken et natten til mandag.

Det lugter stadig kraftigt af sod fra brandtomten, der er afspærret med politiets markeringsbånd på alle fire sider.

»Man har ikke rigtig lyst til at være herovre længere. For tre-fire år siden blev der sat ild til nabohuset til det her, der brændte ned i nat. Det er ikke for sjov mere,« lyder det fra Claus Jensen, som nu vil sætte et kamera op til videoovervågning på sin egen matrikel.

»Jeg har allerede snakket med en gut, der kan hjælpe mig med det,« siger han.

Den første af de indtil videre 16 brande, der formentlig alle er blevet påsat, gik ud over en pavillon i kolonihaveforeningen Skovly 2. april.

I maj og juni var kolonihavehuse i Helgetoften to gange mål for påsatte brande, ligesom toiletbygningen ved gourmetspisestedet Restaurant Liffroy og derudover et kolonihavehus i Grejsdalen.

Også lystfiskernes klubhus, der ligger på Nyborg Vold, er brændt ned til grunden. Med skader for over 100.000 kroner.

Og som om det ikke er alvorligt nok, fik det endnu et nøk opad på skalaen, da der i juli blev stukket ild i en kælder i en beboet villa i Jernbanegade.

Og inden for de seneste uger er der to gange blevet stukket ild i først en førstesalslejlighed og siden havestuen til et hus i hjertet af byen.

Anders Sims-Nielsen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, siger:

»Generelt er det selvfølgelig interessant for os at få belyst, om der er nogle sammenfald og sammenhæng mellem de mange brande. Vi er i fuld gang med at verificere vidneudsagn, forskellig videoovervågning og tekniske undersøgelser fra brandstederne,« siger han.

Fyns Politi har da også sigtet en 51-årig mand for at have forbindelse til flere af brandene. Præcis hvor mange vil Anders Sims-Nielsen ikke løfte sløret for. Til gengæld tyder det på, at efterforskningen skrider fremad:

»I slutningen af sidste uge sigtede vi endnu en person. Vedkommende er sigtet for at stå bag én af brandene,« siger vicepolitiinspektøren, som oplyser, at ingen af de to er varetægtsfængslet.

Kan du forstå, hvis nogle borgere i Nyborg føler sig utrygge?

»Jeg tror, det er en naturlig proces at undre sig over, at når ded brænder tæt på én, så kan man blive utryg. Men jeg kan love, at vi arbejder på højtryk for at få efterforsket de her sager til bunds. Og jeg vil fortsat appellere til, at man kontakter os på 114, hvis man har været vidne til noget mistænkeligt,« siger Anders Sims-Nielsen.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med brandene.