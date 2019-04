Fem skoledrenge er blevet politianmeldt og har været bortvist fra en skole i Aabenraa Kommune i en uge.

Det er de foreløbige konsekvenser af en sag om grov mobning og krænkende adfærd, som har stået på i et helt år - og kulminerede for tre uger siden.

Her anmeldte offerets forældre de fem drenge til politiet, efter at de havde udsat deres søn for et groft krænkende overfald.

»Jeg kan sige så meget, at det er foregået gennem længere tid, det hele er foregået i skoletiden, og der er nogle voldsepisoder som en del af det,« siger vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi Områdecenter Syd, Preben Westh, til JydskeVestkysten, som havde historien først.

Han bekræfter, at politiet efterforsker sagen, men kan ikke gå i detaljer med anmeldelsen af hensyn til offeret for mobberiet.

Dog bekræfter Preben Westh, at der er tale om 'grov mobning og krænkende adfærd'.

Offeret og de fem elever går i den samme syvende klasse på en skole i Aabenraa Kommune.

Det må bare ikke ske

Da kommunen blev gjort opmærksom på sagen og dens alvor, blev de fem drenge bortvist fra skolen i en uge - den længst mulige bortvisning, fortæller skolechef i Aabenraa Kommune, Lars Borst Hansen til B.T.

Hvorfor reagerede I ikke langt tidligere?

»Det er et godt spørgsmål. Men for at gøre noget ved problemet, skal vi have kendskab til det, og det fik vi først for tre uger siden.«

I midten af marts hørte skolens leder første gang om det omsiggribende mobberi. Lederen tog omgående kontakt til kommunen, som havde en handlingsplan klar om mandagen, fortæller Lars Borst Hansen.

Hvordan kan der gå så lang tid, før skolens ledelse opdager et så grelt problem?

»Det ved jeg ikke. Men det er klart, at vi alle skal lære af denne sag. For det er noget, som bare ikke må ske.«

7 råd: Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Hjælp dit barn til at lege med mange forskellige klassekammerater.

Vis respekt for andre forældre og lærerne

Inviter alle til arrangementer

Lær dit barn at reagere, hvis de ser mobning eller uretfærdighed

Interesser dig for der, hvor dine børns verden er

Ager, hvis du fornemmer problemer

Vær åben over for andre forældre Kilder: Ritzau, Friformobberi.dk, Mary Fonden, Red Barnet

Efter en uges bortvisning er de fem politianmeldte drenge tilbage på skolen igen.

»Vi besluttede at bortvise dem i en uge for at sende et kraftigt signal om, at det, der er foregået, er uacceptabelt,« siger Lars Borst Hansen.

Langt, sejt træk

Han kender ikke til detaljerne, men oplyser, at mobningen har været kontinuerlig igennem perioden på omkring et år.

Hvordan har offeret det?

»Man har det vel aldrig godt, når man bliver mobbet, men jeg ved, at der bliver taget hånd om forurettede,« siger Lars Borst Hansen.

Han er i kontakt med drengens mor og har også deltaget i et forældremøde i klassen, hvor der blev snakket om, hvordan mobningen kan bekæmpes.

»Det her bliver jo ikke løst ved, at vi bortviser de fem elever i en uge. Det er et langt, sejt træk at få skabt god trivsel blandt de her børn igen,« siger Lars Borst Hansen og understreger, at det arbejde kommer til at vare, indtil børnene i klassen går ud af folkeskolen om to et halvt år.

Hvis du er udsat for mobning, kan du ringe anonymt til Børnetelefonen. Det er også en god idé at fortælle dine forældre og lærere om problemet, så der bliver taget hånd om det.