Tirsdag formiddag blev to kvinder, et barn og en mand fundet døde i et røgfyldt hus i Norge.

Politiet har siden indledt en drabsefterforskning, hvor man antager, at manden har dræbt de tre andre – og efterfølgende taget sit eget liv.

Imens står lokalsamfundet i den lille kommune Nes nordøst for Oslo tilbage i dyb chok.

Det skriver Dagbladet, der har talt med beboere i området, hvor tragedien skete.

En af dem er Roy Normann Aasvangen, der hørte om den frygtelige hændelse fra en nabo. Tidligere på dagen havde han set både brandbiler og ambulancer styrte forbi.

»Det er meget ubehageligt,« siger han til mediet og tilføjer, at de fleste i området kendte hinanden.

Det var klokken 11.16 tirsdag formiddag, at norsk politi modtog en anmeldelse om en alvorlig hændelse i Nes.

»Vi rykker ud til en melding om en alvorlig hændelse. Boligen, vi ankom til, var røgfyldt. Vi har hentet fire personer ud, de er bekræftet døde,« forklarede indsatsleder Magnus Hovelsrud Andersen tidligere tirsdag.

De fire var i familie med i hinanden, og en af de to døde kvinder var ansat i politiet.

Der er endnu ikke fastslået et motiv.