35 personer blev tirsdag aften evakueret fra en Lidl i Aarhus, da man frygtede et kemikalieudslip i butikken.

Nu viser det sig, at der var tale om noget helt andet.

En 68-årig mand blev sent tirsdag aften anholdt og sigtet for at have sprøjtet peberspray ind i butikken, der ligger i Viby, så flere personer fik det dårligt.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Politiet fandt frem til den 68-årige via overvågning og elektroniske spor, og han blev efterfølgende anholdt på sin bopæl i Aarhus Vest.

'Her fandt politiet flere ulovlige pebersprays, som han blev sigtet for at besidde. Derudover blev han sigtet for grov vold ved at have udsat flere personer for peberspray,' oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Den spray, den 68-årige havde brugt i Lidl, blev fundet i butikken.

Politikredsen modtog anmeldelsen om hændelsen klokken 18:47 tirsdag aften fra en kunde, der havde fået det dårligt, efter hun havde været inde at handle i butikken på Christian X’s Vej.

Ude på stedet kunne politiet konstatere, at flere personer i butikken havde fået det dårligt.

'Da der var mistanke om et muligt kemikalieudslip, evakuerede politiet 35 personer i butikken, der alle blev blevet registreret og afhørt, inden de blev sendt hjem,' oplyser politiet.

Ingen af personerne kom umiddelbart til skade eller havde behov for behandling.

Området omkring butikken blev afspærret, mens Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab 'HazMat' undersøgte butikken.

Da der ikke blev fundet spor af farlige kemikalier, blev afspærringen ophævet omkring klokken 22:45.