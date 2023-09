Da politiet tirsdag aften rykkede ud til en brændende villa i Gadbjerg i Vejle, forlød det, at man havde en vis frygt for, at en person kunne være fanget derinde.

Nu er der nyt i sagen.

Til B.T. fortæller vagtchef Rune Nielsen fra Sydøstjyllands Politi, at man heldigvis fik husets beboer ført i sikkerhed.

»Husets beboer blev efterfølgende indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby i forhold til mulig røgforgiftning,« siger han.

Onsdag har teknikere været ude på stedet for at undersøge huset, hvor den heftige brand var ude af kontrol, da beredskab og politi ankom til stedet tirsdag aften.

»Man har været ude for at undersøge brandårsagen, og de undersøgelser pågår endnu. Vi kender ikke brandårsagen endnu,« forklarer Rune Nielsen og oplyser, at man ikke har fået andre meldinger om tilskadekomne i forbindelse med branden.

Sydøstjyllands Politi har over for Vejle Amts Folkeblad oplyst, at husets beboer – der er en mand i 30'erne – fortsat er i politiets varetægt, da man mistænker, at manden selv kan have stået bag branden.

Politiet modtog anmeldelsen om sagen omkring klokken 20.30.