Forsvarets specialister er blevet tilkaldt til Brønderslev, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet frygter, at der befinder sig eksplosiver på banegården i Brønderslev. Derfor er banegården blevet afspærret mandag aften, og specialister fra forsvaret er blevet tilkaldt.

To mænd er blevet anholdt i sagen, oplyser Nordjyllands Politi. De sigtes for at have overtrådt våbenloven.

I forbindelse med en skærpet indsats mod indbrudstyve holdt betjente øje med to mænd, der var i færd med at bryde en af bagageboksene på stationen op.

I boksen ligger der muligvis sprængstof, oplyser vicepolitiinspektør Henrik Skals i en pressemeddelelse.

- Når vi har sådan en information, tager vi ingen chancer, siger han.

Afspærringen begrundes med hensynet til borgernes sikkerhed og til myndighedernes behov for at få arbejdsro.

De to anholdte er henholdsvis 32 og 27 år og mistænkes for at have begået flere indbrud.

