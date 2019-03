En sikkerhedszone på 50 meter blev oprettet, da en lastbil spildte væske mellem Aarup og Vissenbjerg på Fyn.

En lastbil har spildt væske på Fynske Motorvej, og der har været frygt for, at den lækkede sennepsgas.

Derfor blev der i første omgang oprettet en sikkerhedszone på 50 meter rundt om køretøjet. Det er dog omkring klokken 13 blevet indskrænket, så biler igen kan passere stedet i én vognbane.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

- Vi får først en anmeldelse om, at en lastbil holder på motorvejen i østlig retning, og at et læk på tanken gør, at der formentlig siver væske ud.

- Da vi slår koden op i systemet, kan vi se, at det kan dreje sig om sennepsgas. Det gør, at vi er nødt til at lukke motorvejen og oprette en sikkerhedszone på 50 meter fra stedet, siger Ehm Christensen.

Strækningen blev lukket mellem afkørsel 55 Aarup og 54 Vissenbjerg.

Der blev slået alarm klokken 11.41. Knap to timer senere er det fortsat ikke slået fast med sikkerhed, om der har været et udslip af sennepsgas på stedet.

- Fareområdet er indskrænket, men ikke væk. Der ligger nu kattegrus og presenninger, mens der arbejdes på stedet. Vi har et redningsmandskab derude, og det skal undersøges af folk i kemikaliedragter, siger Ehm Christensen.

Det er til gengæld blevet slået fast, at der ikke er tale om et læk.

- Det viser sig, at lastbilen er punkteret. I den forbindelse kom der et skvulp i tanken, der gør, at noget indhold er løbet ovenud. Så der er ikke læk på tanken, siger Ehm Christensen.

Et hold specialister i transport af farlige stoffer skal hjælpe med at få lastbilen sikkert væk.

Lukningen af motorvejen i retning mod Sjælland har medført en lang kø. Der er også sket to mindre uheld i forbindelse med kødannelsen.

Vejdirektoratet melder om ekstra rejsetid på omkring 50 minutter for bilister over Fyn med retning mod Sjælland.

Trafikanter kan formentlig forvente, at turen på strækningen vil tage længere tid end normalt resten af eftermiddagen.

/ritzau/