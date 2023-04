Lyt til artiklen

To tidligere domme for vold og trusler. Samt en verserende straffesag, hvor han også er tiltalt for blandt andet vold i nattelivet.

Det var lørdag med til at overbevise en dommer i Københavns Byret om, at en anholdt mand på 25 år ikke skulle løslades, men tværtimod varetægtsfængsles.

I denne omgang var den unge mand fredag aften blevet anholdt for to voldstilfælde natten til torsdag ved Nørreport Metrostation.

Her var ofrene dels en rengøringsmand, der fik slået sin gulvmoppe ud af hånden og blev forsøgt nikket en skalle. Og dels en tilfældig forbipasserende, der blev slået i ansigtet og var tæt på også at blive ramt af andre slag.

»Jeg mener, at der er frygt for, at du på fri fod vil kunne lave noget tilsvarende igen. Derfor er der grundlag for, at du skal varetægtsfængsles,« forklarede dommeren den anholdte ved grundlovsforhøret.

Forinden havde specialanklager Dorte Frandsen opregnet den 25-åriges tidligere domme.

I januar 2019 blev han i Københavns Byret straffet med 60 dages fængsel for trusler, og i november sidste år fik han igen 60 dages fængsel for at have sparket en mand i skridtet tæt på Nørreport Station og for flere overtrædelser af knivloven. Blandt andet fandt politiet en foldekniv hos ham i en bil.

Og endelig blev den unge mand i januar i år præsenteret for et nyt anklageskrift.

Her er han tiltalt for en halv snes færdselsforseelser samt grov vold ved i juni i fjor at have slået en ung mand i nattelivet i det indre København med en flaske til lattergas.

»Jeg er utrolig ked af den måde, som jeg har opført mig på. Det var ikke min mening overhovedet, og jeg ville selvfølgelig ønske, at jeg kunne lave det om. Det var ikke i orden på nogen som helst måde,« lød det foran dommeren fra den 25-årige.

Han erkendte, at han havde et massivt misbrug af alkohol, og forud for voldsepisoderne ved Nørreport Metrostation natten til torsdag havde han tømt to flasker vodka.

»Jeg er meget ked af, at det slog klik for mig. Jeg ønsker hjælp til mit alkoholmisbrug. Jeg har boet hele mit liv i Urbanplanen, og jeg har intet imod folk af andre nationaliteter eller med andre hudfarver,« fortalte han uopfordret politifolkene, der efter anholdelsen fredag aften klokken 21.27 kørte ham til afhøring på politistationen på Bellahøj.

Forinden havde hans mor, som han bor hos, torsdag vækket ham og gjort ham opmærksom på, at der på nettet florerede en videooptagelse af hans overfald af rengøringsmanden på metrostationen.

I retten forklarede den 25-årige, at han derfor havde været nødt til at lukke sin Facebook-profil, fordi der blandt andet var kommet dødstrusler mod ham.

Det var medvirkende til, at han torsdag eftermiddag stod frem på B.T.s site for at forklare sig og undskylde.

»Jeg er meget, meget ked af det, jeg skulle have gjort,« lød det blandt andet fra den 25-årige.

