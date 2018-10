En sort Volvo V90 på afveje og en konkret frygt for udsendte mordpatruljer fra udlandet.

Det var tilsyneladende den eksplosive cocktail, der i fredags lammede store dele af Danmark med vejspærringer, indsatsplaner og kampklædte betjente med skydeklare maskinpistoler.

Angiveligt frygtede Politiets Efterretningstjeneste ifølge flere medier, at udsendte mordpatruljer fra udlandet var klar til at udføre et blodigt angreb på eksil-iranere i Danmark på flugt fra styret i Teheran.

Ifølge Jyllands-Posten har et centralt medlem af den iranske modstandsbevægelse ASMLA i op mod et år været tæt bevogtet af civilklædte livvagter fra PET.

I det lejlighedskompleks med børnefamilier i Ringsted, hvor han bor, fortæller naboer til avisen om PET-vagter med øresnegle, der opholder sig ved mandens hjem og eskorterer ham ind og ud. Naboerne beretter også om nummerpladescannere og jævnlige krav om at vise id.

Også flere andre medlemmer af ASMLA-gruppen er ifølge avisen under 'særlig beskyttelse på flere måder'.

Samtidig skriver Berlingske, at det iranske styre i Europa målretter angreb mod grupper af kritiske eksil-iranere.

I Frankrig har politiet blandt andet afværget et terrorangreb mod en anti-iransk demonstration nær Paris 30. juni i år, der ifølge franske efterretningskilder var planlagt af den iranske efterretningstjeneste. Blandt deltagerne ved demonstrationen var adskillige europæiske og arabiske ministre samt New Yorks tidligere borgmester Rudy Giuliani.

Som noget ganske usædvanligt er en iransk diplomat blevet tilbageholdt af Tyskland i sagen og kan ifølge en domstol udleveres. Han er mistænkt for at have mødtes med et par i Luxembourg og forsynet dem med sprængstoffer. Da parret blev anholdt i Belgien, havde de et halvt kilo af sprængstoffet TATP på sig.

Og i Holland blev lederen af ASMLA - Ahmad Mola Nissi - snigmyrdet 8. november i fjor, da han blev skudt ned foran sit hjem i Haag.

Det fik i december hans datter til at advare eksil-iranere i Europa om, at deres sikkerhed kunne være i fare, ligesom da en bølge af drab på iranske oppositionsfolk fandt sted i Europa i 1990'erne.

»Europa virker sikker, men vær forsigtig. Konflikten med Saudi-Arabien er ikke begrænset til Mellemøsten. Den spreder sig til Europa,« lød det fra hende.

Politiet har foreløbig kun oplyst, at baggrunden for det høje alarmberedskab i fredags var PET's frygt for angreb mod specifikke enkeltpersoner i Danmark. Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet har foreløbig kun oplyst, at baggrunden for det høje alarmberedskab i fredags var PET's frygt for angreb mod specifikke enkeltpersoner i Danmark. Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i den sydvestlige del af Iran bliver selvstændigt.

For 14 dage siden kom det frem, at det iranske styre beskylder gruppen for at stå bag et nyligt terrorangreb mod Irans Revolutionsgarde. Mindst 25 blev dræbt og 70 såret.

Ifølge oplysninger fra DR var netop truslen mod den iranske gruppe årsag til den massive, landsdækkende politiaktion, der fandt sted i fredags. Ikke mindst fordi den sorte, stjålne Volvo på svenske plader havde kørt rundt på en måde nær de bevogtede eksil-iranere, som PET fandt alarmerende.

Det viste sig dog, at personerne i bilen ikke var en iransk mordpatrulje, men tilfældige småkriminelle, der ikke havde udgjort nogen reel trussel. Men PET vurderede tilsyneladende, at der i det samlede billede havde været - og måske stadig er - en konkret og overhængende trussel mod eksil-iranere i Danmark.

Til Jyllands-Posten afviser en talsmand for den iranske ambassade i København 'kategorisk, at det iranske styre truer eksil-iranerne i Ringsted.

På Midtsjælland siger Ringsteds borgmester, at han ikke på forhånd var bekendt med, at nogle af byens indbyggere tilsyneladende har været så markant i fokus for PET.

»Jeg fik det som alle andre at vide gennem medierne. Jeg tænker, at det er helt naturligt, at PET holder sine oplysninger for sig selv. De har en opgave i at beskytte os allesammen, og derfor skal de jo ikke rende rundt og fortælle vidt og bredt om deres efterretninger,« siger borgmester Henrik Hvidesten (V) til B.T.

»Da relationen til Ringsted stod klart efter politiaktionen fredag, måtte jeg synke aftenkaffen en ekstra gang. Derefter kontaktede jeg mandag morgen ledelsen i Midt- og Vestsjællands Politi for at høre, om vi behøvede at være utrygge. Jeg blev beroliget med, at hvis der var grund til bekymring, så skulle vi nok få det at vide,« tilføjer Ringsted-borgmesteren.