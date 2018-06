Hvor er Ferdinand?

Indbyggerne i svenske Värmland er bekymrede for områdets kæledægge - et eksemplar af den sjældne hvide elg, som siden sidste år har været en slags samlingspunkt for beboerne i det store område i det centrale Sverige, der ellers mest er kendt for fredfyldte skove og klare vandløb.

Den hvide elg fandt for alvor vej til svenskernes rummelige hjerter, da den sidste sommer blev videofilmet, mens den krydsede en lille å. Filmen blev flittigt delt på sociale medier, og svenskerne valfartede til skovene for at komme tæt på det blege vidunder. Men nu er vort svenske broderfolk stærk urolige for kendis-elgens skæbne, for den er ikke blevet set siden januar!

Den svenske naturfotograf Ulf Jonasson, der brugte fire år på at lave en dokumentarfilm om »Skovens hvide konge«, fortæller til den svenske avis Aftonbladet, at han er blevet kontakt af mange urolige lokale, som savner den hvide elg, der ville være blevet ni år i år. Han er også selv hårdt ramt følelsesmæssigt af at gruble over Ferdinands skæbne:

»Jeg er i skoven nu og leder efter efter ham på de steder, hvor jeg er stødt på ham tidligere, men jeg har ikke fundet ham,« siger han til avisen.

Naturfotografen husker sit første møde med elgen som »helt magisk«. Han frygter, at den hvide elg ligefrem kan være død på grund af snevejr.

»Sneen lagde sig tidligt, og derfor kunne isen ikke fryse til på samme måde, som når der er bart. Det kan gøre isen lumsk nogle steder, og det kan gå hårdt ud over elgen,« frygter han. Naturfotografen vil dog ikke afvise, at Ferdinand også bare kan have søgt nye græsgange, selv om han har svært ved at tro det.

Den sjældne hvide elg blev for alvor kendt sidste sommer, da den blev videofilmet. Siden valfartede svenskerne ud i skovene for at finde den i så stort antal, at kritikere sammenlignede det med en hjemmeværnsøvelse. På et tidspunkt gav politiet tilladelse til, at den hvide elg måtte skydes, fordi den havde været for aggressiv i nærkontakten med mennesker, men efter en underskriftsindsamling, hvor nogle også tilbød at være levende skjold for dyret, trak politiet i land. Nu er dyret tilsyneladende forsvundet - måske druknet. Foto: Tommy Pedersen / TT Vis mere Den sjældne hvide elg blev for alvor kendt sidste sommer, da den blev videofilmet. Siden valfartede svenskerne ud i skovene for at finde den i så stort antal, at kritikere sammenlignede det med en hjemmeværnsøvelse. På et tidspunkt gav politiet tilladelse til, at den hvide elg måtte skydes, fordi den havde været for aggressiv i nærkontakten med mennesker, men efter en underskriftsindsamling, hvor nogle også tilbød at være levende skjold for dyret, trak politiet i land. Nu er dyret tilsyneladende forsvundet - måske druknet. Foto: Tommy Pedersen / TT

Elgens hvide farve skyldes ikke, at der er ikke tale om en albino, men derimod en gen-mutation. I alt menes der at være omkring 100 hvide elge i Sverige, men Ferdinand var uden sammenligning den mest berømte og omtalte.