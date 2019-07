Den vestsjællandske by Gørlev blev mandag morgen rystet af en voldsom bilulykke, hvor en bil kolliderede med en husmur. Efterfølgende stak føreren af fra stedet, hvor en tilskadekommen person blev efterladt.

Politiet fandt senere på dagen frem til en 19-årig mand fra Gørlev Sj., der meget vel kan være føreren af bilen.

Det fremgår af en meddelelse om sagen, som politiet har udsendt.

Her kan man læse, at politiet fik anmeldelsen 07.32 mandag morgen.

Ambulancefolk arbejder på stedet efter uheldet, der indtraf mandag morgen. Foto: presse-fotos.dk

Ulykken fandt sted i Algade i den vestsjællandske by.

Her havde bilen med de to personer først påkørt én husmur, for efterfølgende at snurre rundt og fortsætte ind i en anden væg, hvor bilen endelig standsede.

Her besluttede bilens fører sig for at stikke af fra stedet, mens en mand på passagersædet blev siddende med skader, som betød, at han måtte en tur på skadestuen.

I løbet af formiddagen og den tidlige eftermiddag forsøgte politiet at finde frem til ejeren af bilen, som også blev formodet at have kørt den forulykkede bil.

Hullet efter påkørselen. Huset skal nu stabiliseres, da der er nedstyrtningsfare, oplyser politiet. Foto: presse-fotos.dk

Omkring klokken 13.00 blev en 19-årig mand, som ejer den forulykkede bil, fundet i Jyderup.

Her blev han anholdt kortvarigt, mens han blev afhørt i sagen, da politiet har en mistanke om, at han førte den forulykkede bil.

Politiet oplyser, at de fortsat arbejder med sagens oplysninger.

Endnu er ingen sigtet i sagen, der også fik den konsekvens, at flere butikker i Gørlev oplevede strømafbrydelse, da den forulykkede bil ramte et elskab i uheldet.