En mistænkt er tilsyneladende blevet uskyldig dømt. Derfor skal flere tusind dna-sager tjekkes for fejl.

Efter mulige fejl i en retssag med dna-beviser har Rigsadvokaten og Rigspolitiet besluttet at gennemgå 3450 sager, hvor dna-spor har spillet en afgørende rolle.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Med gennemgangen vil Rigsadvokaten og Rigspolitiet finde frem til sager, hvor der er sket domfældelse, og hvor dna-beviset indgår i begrundelsen for domfældelsen.

De 3450 straffesager, som skal granskes, vedrører 3430 personer.

Der er tale om sager, hvor dna-profilen for et bevis er typebestemt efter 16 dna-systemer, mens dna-profilen for personen i dna-registret er typebestemt efter ti dna-systemer.

Undersøgelsen bliver sat i værk på baggrund af en straffesag, hvor en person er blevet dømt for indbrud.

Her har dna-spor været afgørende. Efterfølgende har det vist sig, at den dømte formentlig ikke er skyldig.

/ritzau/