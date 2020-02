Ramløse er en lille by med 1.600 indbyggere i Gribskov Kommune. Normalt er den lille nordsjællandske by et trygt sted, men i den seneste måned har en utryghed spredt sig.

»Vi synes jo, at vi lever i et lille smørhul, hvor alt er trygt og godt, men her bliver vi mindet om, at vi skal være på tæerne og passe på børnene,« siger Thomas Nørgaard, der er skoleleder på Ramløse Skole.

Eleverne på skolen har fået forbud mod at opholde sig bestemte steder på skolens område.

Årsagen: En børnelokker er muligvis på spil i byen.

Tre gange på under en måned er børn blevet antastet af manden, der med slikkepinde og is forsøger at lokke børnene med sig. To gange er tilnærmelserne sket lige uden for Ramløse Skole.

Senest mandag eftermiddag, hvor en mand med en is forsøgte at lokke en seks-årig dreng ind i sin bil.

»Det er for tidligt for os at sige, om det har en forbindelse, men det er noget vi kigger på, og det er også i forbindelse med den seneste anmeldelse,« siger Henriette Døssing, der er pressekonsulent i Nordsjællands Politi.

De mange episoder har fået skolen til at indføre særlige forholdsregler for elevernes færden på skolen.

»De områder, børnene må færdes på, har vi foreløbig indskrænket, så der er nogle områder, de ikke skal være i, fordi de er svære at holde opsyn med,« siger skoleleder Thomas Nørgaard.

Helt konkret drejer det sig om det fjerne hjørne af skolens område.

»De skal være på de to legepladser og boldbanen, hvor der er naturligt opsyn med børnene,« siger Thomas Nørgaard.

Han fortæller, at børnene er blevet vejledt i, hvordan de skal agere, hvis de bliver antastet af en fremmed. Forældrene har også fået besked, så der også i hjemmet bliver talt med børnene om faren ved at gå med fremmede.

Den lærdom kom en seks-årig dreng til gode mandag eftermiddag, da han gik fra skolen til den nærligginde SFO. En fremmed mand antastede ham og sagde, at han var blevet sendt derhen for at hente drengen.

»Manden havde en is i hånden, som han tilbød drengen, hvis drengen ville gå med manden hen til hans bil,« skriver politiet i et uddrag af døgnrapporten.

Den seksårige gjorde dog, som han havde lært: Han skyndte sig at løbe sin vej og fandt en voksen, som han fortalte, hvad han havde oplevet.

Den fremmede mand bliver beskrevet som dansk af udseende, 23-30 år, 185-190 cm høj, almindelig af bygning med lyst, kort hår og overskæg. Han talte dansk og var iført cowboybukser og en langærmet trøje.

Det er kun 15 dage siden, at to piger på henholdsvis 14 og 10 år blev antastet af en børnelokker i præcis samme område.

Den 3. februar blev en 14-årig pige befølt på brysterne uden på sin jakke omkring kl. 17.31, da hun befandt sig på pladsen ved rådhuset i Frederiksværk.

Små to timer forinden havde Nordsjællands Politi modtaget en anmeldelse fra en mor, der fortalte, at hendes 10-årige datter var blevet antastet af en mand klokken 14.15.

Manden havde forsøgt at lokke den 10-årige med sig ved at tilbyde hende slikkepinde, men den 10-årige havde modsat sig og forladt stedet. Episoden med den 10-årige fandt sted på Frederiksværksvej mellem Ramløse Skole og Møllen Ramløse.