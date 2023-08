Der er sket en eksplosion i antallet af butikstyverier. Især dagligvarebutikker er ramt.

Men en frustreret varehuschef kan berette, at det også er et alvorligt og stigende problem i detailhandlen.

»Det er alt, vi får stjålet. Det er lige fra den mindste skrue til 50 øre stykket til maskiner og lamper til flere tusinde kroner,« siger Matilde Faarbeck, som er varehuschef i Bauhaus i Valby, til TV 2 Kosmopol.

Ifølge Mathinde Faarbeck er byggemarkedet nu udsat for tyverier så godt som hver eneste dag.

Derfor har Bauhaus i Valby set sig nødsaget til at låse flere varer inde for at sikre sig mod langfingrede kunder.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Matilde Faarbeck på ingen måde står alene med den udfordring.

På halvandet år er der nemlig sket en stigning på 64 procent i antallet af butikstyverier, viser tallene.

Hele 18 gange om dagen anmelder et supermarked eller en købmand i hovedstadsområdet en butikstyv – og mere end 70 procent af tyverierne bliver begået i dagligvarebutikker.

Problemet begrænser sig på ingen måde til hovedstadsområdet.

B.T har tidligere fortalt, hvordan man i Kvickly i Aalborg har opsat en såkaldt værdisikringsboks til det dyreste kød. Det er kun personalet, der kan åbne boksen.

»Det er pisse irriterende, at tingene bare forsvinder, uden de bliver betalt for,« lød det ved den lejlighed fra Bjarke Skau, der er slagtermester i Kvickly Vestbyen.

I SuperBrugsen i Ringe vil man opsætte skilte, der siger, at tasker ikke er tilladt i butikken. I stedet kan man placere dem i nøgleskabe, som vil blive stillet op.

Tal fra Danmarks Statistik viser ellers tydeligt, at man løber en betydelig risiko ved at gøre sig til butikstyv.

95 procent af sagerne om butikstyveri sidste år endte med en fældende afgørelse – altså at personen blev kendt skyldig.