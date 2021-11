På de sociale medier og i talrige artikler i aviserne har Malaka Hussein i årevis set sin afdøde søns historie blive udnyttet.

Sådan oplever hun det, når byrådskandidaten Hussain Ali (K) turnerer rundt i medierne og fortæller om venskabet med hendes søn, som var medlem af banden Loyal to Familia.

Deres venskab havde tilsyneladende gjort, at Hussain Ali havde fået indgående kendskab til banden. Med livet som indsats stod han efterfølgende frem i offentligheden og fortalte, hvordan han har vidnet mod den nu forbudte bande.

Op mod kommunalvalget fortæller Hussain Ali nu igen historien om deres venskab, fordi det også er blevet en del af hans politiske profil.

»Jeg er ked af, at han i sin politiske kampagne og i interviews skal bruge min afdøde søn,« siger Malaka Hussein.

Hun fortæller, at familien gentagne gange har forsøgt at få Hussain Ali til at lade være med at omtale sønnen i interviews.

På de sociale medier er Hussain Ali et kendt ansigt med op mod 100.000 følgere, hvor han også har delt historien.

Men det potentielt kommende byrådsmedlem på Frederiksberg har tilsyneladende ikke lyttet.

Hussain Ali Facebookkriger Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Hussain Ali Facebookkriger Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Malaka Hussein henviser til en lang række artikler i blandt andet Politiken, Berlingske og sågar her i B.T.

»Det, der gør allermest ondt, er, at han bruger min afdøde søn til at promovere sig selv og lyver for hele Danmark,« siger hun.

Skal man tro moderen til det afdøde medlem af Loyal to Familia, Ari Hussein, så skal hele historien om deres venskab også tages med et gran salt. Hun mener, at de kun havde et perifert kendskab til hinanden, hvilket byrådskandidaten senere har pustet voldsomt op.

23-årige Hussain Ali hævder, at ham og Ari Hussein var gode venner. Så gode venner, at Ari Hussein detaljeret skulle have fortalt ham om infrastrukturen i LTF. Familien til Ari Hussein er imidlertid af en anden overbevisning.

Sådan har Hussain Ali omtalt Ari Hussein Hussain Ali har gentagne gange omtalt Ari Hussein som en »ven«. B.T. har fundet et udpluk frem fra interviews og Facebook-opslag, hvor han omtaler det nu afdøde LTF-medlem. »Jeg besluttede mig for at vidne mod LTF (Loyal to Familia, red.). Jeg fik mulighed for det, fordi jeg kendte Ari Hussain, der blev skudt og dræbt. Han ville forlade LTF. Han var en af mine venner. Jeg forstod måske ikke rigtig, hvor stort det var, da jeg vidnede, men det betød meget for mig.« Politiken, 3. november 2021. »Jeg prædikede så meget, at han (Ari Hussein, red,) skulle melde sig ud af LTF. (...) At han ville få et meget bedre liv. Da han endelig gjorde det, døde han. Jeg var ikke med til begravelsen. Jeg kunne ikke se hans kiste, fordi jeg føler, at jeg bærer en del af ansvaret. Jeg rådgav et menneske om nogle ting, som sandsynligvis kostede ham livet. Jeg ved godt, at det ikke er min skyld, at han døde. Men nogle gange føler jeg det alligevel. (...) Jeg er Aris ambassadør i byretten.« Berlingske, 9. maj 2019. »Jeg havde kendskab til hans planer om, at han vil melde sig ud af LTF, og det er årsagen til, at jeg indkaldt som vidne.« B.T. 22. maj 2019. »Dagen før Ari blev myrdet ringede han til mig, og fortalte mig at han gerne ville flyve til Irak for at skjule sig. Jeg følte han var presset og jeg vidste han var bange. Mine sidste ord til Ari var: Ari pas på dig selv, og jeg mener det virkelig. Ari: Ligeover min elskede bror.« Facebook-opslag, 23. maj 2019.

»Han (Hussain Ali, red.) siger, at de var gode venner, men det passer ikke. De havde kendt hinanden i få måneder, og Ari sagde til os, at han var utryg ved Hussain Ali, fordi han virkede som typen, der bare ville være kendt,« siger Malaka Hussein.

Hendes søn blev fundet skuddræbt i Valbyparken i marts 2018, fordi han ifølge politiet havde til hensigt at melde sig ud af LTF. I månederne frem til skuddrabet skulle Hussain Ali og Ari Hussein have lært hinanden at kende, og det var i den forbindelse, at LTF-medlemmet skulle have fortalt om bandens infrastruktur.

Da Hussain Ali i 2018 vidnede i den historiske forbudssag mod LTF, forklarede han blandt andet, at Ari Hussein skulle have fortalt ham, at fuldgyldige medlemmer i LTF hver måned skal betale 2.500 kroner, mens prøvemedlemmer slipper med 1.500 kroner til en fælles konto. Samtidig blev det belønnet med 50.000 kroner, hvis man skød et andet menneske. Malaka Husseins søn døde i marts 2018. Skuddræbt i Valbyparken. Foto: Kasper Løjtved/byrd Vis mere Malaka Husseins søn døde i marts 2018. Skuddræbt i Valbyparken. Foto: Kasper Løjtved/byrd »Ari ville aldrig fortælle sådan noget til et menneske, som han har kendt i så kort tid. Han ville aldrig betro sig til en som Hussain Ali,« siger Malaka Hussein.

Under Hussein Alis vidneforklaring i retten satte forsvarsadvokat for LTF Michael Juul Eriksen også spørgsmålstegn ved hans viden og motivation for at vidne mod banden. Han spurgte i den forbindelse, om Hussain Ali havde noget formål med at afgive forklaring.

Drabet på Ari Hussein I marts 2018 blev Ari Hussein fundet dræbt i Valbyparken af en hundelufter. Den 24-årige mand var blevet skudt adskillige gange. En uge forinden var han blevet forsøgt dræbt med flere skud i den københavnske bydel Brønshøj. Ingen af skuddene ramte, og han blev i stedet udsat for et voldsomt overfald, så han fik en flænge i hovedbunden og fik flækket flere tænder. Det er politiets klare formodning, at Ari Hussein skulle dræbes, fordi han ville forlade banden. Ingen er imidlertid blevet dømt for drabet, mens en 28-årig mand, der var tiltalt for drabsforsøget ugen forinden, blev frikendt i juni 2019.

»Mit formål er, at jeg har fædrelandskærlighed. LTF er en voldsom bande, og jeg føler, at det er min pligt at sige det, som jeg ved,« lød svaret.

Er der ingen mulighed for, at din søn og Hussain Ali havde en bedre relation, end I som familie kendte til?

»Nej. Ikke ud fra det, som Ari fortalte os. Det var meget tydeligt, hvem der var hans venner, og hvem der ikke var. De har mødt hinanden få gange til fester, og der ville Ari ikke fortæller ham de ting, som han siger, han har fået fortalt,« siger Malaka Hussein.

Hun medgiver, at familien i forbindelse med interview-henvendelser fra medier i tiden efter Ari Husseins død, sendte dem i retning af Hussain Ali. Baggrunden var, at Hussain Ali udviste en stor interesse for familien, ligesom de også fandt ham sympatisk.

Men de efterhånden talrige interview med medier og opslag på sociale medier har betydet, at familien har ændret den opfattelse.

»Hussain Ali tænker ikke på Ari. Han tænker på sig selv, men han fortsætter med at fortælle om sit gode venskab til Ari, selv om vi har bedt ham om at lade være. Han tager min afdøde søn som gidsel,« siger moderen.

B.T. har kontaktet Hussain Ali og forelagt ham familiens kritik og synspunkter. Hussain Ali har ikke ønsket at medvirke i artiklen eller citeres for et modsvar.