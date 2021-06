»Det kan ikke være rigtigt, at en pige skal ringe til sin far på vej hjem fra byen en søndag aften klokken 21 og bede om at blive hentet, fordi fire drenge har råbt efter hende.«

Sådan lyder det i et opslag på Facebook fra Mikkel Lysgaard.

Søndag aften sad han nemlig og så endnu en af de mange fodboldkampe fra EM i fodbold, da hans telefon pludselig ringede. I den anden ende af røret var hans 16-årige datter Sidsel, som med desperat stemmeføring bad om at blive hentet efter en ubehagelig oplevelse.

»Hun kommer gående på et fortov nær Kolding Banegård, hvor der står en større gruppe unge mænd, som formentlig er i alderen 18-20 år. De råber først efter hende, men det ignorerer hun, og hun går i stedet i en stor bue uden om den, da hun skal gå forbi.«

En rigtig mand siger fra overfor sine kammerater Mikkel Lysgaard

»I samme øjeblik træder en af de unge mænd frem mod hende og skyder overkroppen frem – måske for at intimidere hende. Mere sker der heldigvis ikke, men det var en utryg oplevelse for hende,« siger Mikkel Lysgaard

Oplevelsen søndag aften er imidlertid ikke den eneste af sin slags, som Sidsel har været udsat for. For nylig var det en motorcyklist, der stoppede op ikke langt fra Sidsel, som var på en løbetur, og gjorde tilnærmelser.

Og selvom ingen af de to oplevelser som sådan har sat sig tungt i Sidsel, har det alligevel været nok til, at Mikkel Lysgaard nu har et budskab til mange unge mænd, som opholder sig i gadebilledet de varme sommeraftener.

»I skal opføre jer ordentligt over for piger og unge kvinder. Vær ikke en barnlig drengerøv, men vær en rigtig mand,« skriver han således i det Facebook-opslag, han delte søndag aften, og som i skrivende stund er delt og liket adskillige gange.

Mikkel Lysgaards datter blev søndag aften forulempet af en gruppe unge mænd. Nu har han en bøn til landets unge. Vis mere Mikkel Lysgaards datter blev søndag aften forulempet af en gruppe unge mænd. Nu har han en bøn til landets unge.

Over for B.T. uddyber han:

»Tilnærmelserne fra de unge mænd kan muligvis virke harmløse, fordi de måske bare vil i kontakt med pigerne, men for dem, det går udover, bliver det måske opfattet anderledes og kan være meget ubehageligt.«

Han understreger samtidig, at budskabet ikke nødvendigvis kun er til de unge mænd. Også deres forældre før muligvis klogt i at tale med deres sønner om, hvordan man behandler det modsatte køn.

»Jeg har selv en dreng på 13 år, og når vores datter har de her oplevelser, så gør vi meget ud af at tale med ham om, hvordan man opfører sig over for piger. Jeg håber da, at han lærer af alle de kedelige eksempler, som hans storesøster oplever,« siger Mikkel Lysgaard videre og henviser til den sidste del af sit Facebook-opslag, hvor han skriver:

»For en rigtig mand viser hensyn. En rigtig mand siger fra over for sine kammerater, hvis de ikke opfører sig ordentligt. En rigtig mand opfører sig pænt og kan fornemme, hvis han er gået for langt. Og beder om undskyld, hvis nu det alligevel skulle ske.«

Siden Mikkel Lysgaard delte opslaget søndag aften, har han fået god respons. Han fortæller, at flere har skrevet til ham og tilkendegivet, at det er et vigtigt budskab, ligesom flere også har skrevet, at de vil tale med deres sønner om, hvordan man skal opføre sig.