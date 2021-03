To biler er kørt frontalt sammen på Ålekistevej i Vanløse.

Politiet fik meldingen om ulykken klokken 16.02.

Herefter rykkede både politi og beredskab straks ud.

Til B.T. fortæller vagthavenede hos Københavns Politi, at de formoder, at den ene bil var kommet over i den anden vognbane.

De undersøger nu, om føreren af den ene bil var påvirket af alkohol eller narko.

Der er ingen meldinger om personskader, selvom en af passagererne klagede over lidt smerter til at starte med.

Vejen var i første omgang spærret af, men nu er der ryddet op, og derfor er vejen farbar igen.