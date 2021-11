To bilister er kørt frontalt sammen i Gilleleje.

Det bekræfter Nordsjællands Politi.

»Færdselsuheldet opstod grundet vejarbejde. Der er en indsnævringen i vejen,« siger vagtchef David Eckert.

Det gør det svært for bilisterne at komme forbi hinanden, men onsdag eftermiddag skulle det vise sig at blive en umulig opgave.

»Da bilisterne kører mod hinanden, hvor der ikke er særlig meget plads, nyser den ene part, som gør, at hun kommer til at trække for meget mod den anden bilist,« fortæller vagtchefen og tilføjer:

»Ulykken var nok sket alligevel, men nyset var med til at gøre det til et frontalt sammenstød i stedet for, at de bare havde snittet hinanden.«

Færdselsuheldet skabte efterfølgende nogle trafikale problemer på stedet. Dog er det løsnet op igen.

Redningsfolk og politi er færdige på stedet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 16.30.