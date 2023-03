Lyt til artiklen

Der er sket et voldsomt færdselsuheld i Horsens lørdag formiddag.

To personbiler er kørt frontalt sammen på Ny Hattingvej, som er en indfaldsvej fra motorvejen og ind til Horsens.

Den ene bil blev ført af en kvinde, og den anden blev ført af en mand.

Kvinden meldes i kritisk tilstand og er fløjet med helikopter til Skejby Sygehus i Aarhus.

Det oplyser vagtchef Jesper Duus fra Sydøstjyllands Politi.

Han fortæller, at den mandlige bilist vurderes ikke at være kommet alvorligt til skade, men at han alligevel er kørt til behandling på sygehuset i Horsens.

Ulykken skete omkring klokken 10.30, og Ny Hattingvej er efterfølgende blevet spærret af, mens politi og redningsberedskab arbejder på ulykkesstedet.

»Vi anmoder folk om at finde alternative ruter, hvis de skal køre ind mod Horsens,« siger vagtchef Jesper Duus.

Også en bilinspektør er fremme på stedet og skal forsøge at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.