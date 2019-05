To biler er lørdag aften kørt frontalt sammen nord for Sakskøbing i en alvorlig færdselsulykke.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt.

»Der er fire personer i den ene bil og én person i den anden bil. De er alle kommet til skade, men hvor alvorligt, har jeg ikke overblik over lige nu. Vi har bare fået at vide, at der er personskade,« siger Lars Denholdt til B.T.

I alt er fire ambulancer og to helikoptere blevet kaldt ud til ulykkesstedet.

