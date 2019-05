En person har mistet livet og flere andre er kommet til skade, efter at to biler lørdag aften er kørt frontalt sammen nord for Sakskøbing i en alvorlig færdselsulykke.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt.

Føreren i den ene bil med fire passagerer mistede af uforklarlige årsager herredømmet over bilen og endte i den modsatte vejbane, hvor føreren påkørte en bil frontalt.

Forrest i den ene bil sad en 20-årig kvinde og en 24-årig mand, der er lettere tilskadekomne. Bagerst sad to 40-årige mænd, som er kommet mere alvorligt til skade. De to mænd er blevet fløjet med helikopter til henholdsvis Rigshospitalet og Odense Universitetshospital.

I bilen, de kørte ind i, sad en 80-årig mand, der er afgået ved døden.

»Han pådrager sig så mange skader, at han desværre får et hjertestop på stedet. Og selvom man arbejder på ham, står hans liv ikke til at redde, og han bliver erklæret død på stedet,« siger Lars Denholt til B.T.

De pårørende er underrettet.

Politiet undersøger i øjeblikket bilen for at finde ud af, hvad årsagen til ulykken er.

Lars Denholt oplyser også, at man ikke kan sige noget om de andres tilstande, ud over, at det er alvorligt.

Opdateres...