To biler er stødt frontalt sammen på Kattedamsvej lidt uden for Aabybro.

Tre personer er kommet til skade, oplyser vagtchef Poul Fastergaard ved Nordjyllands Politi til B.T.

En 61-årig mand har således fået alvorlige skader i benene, da han blev fastklemt i uheldet, mens en anden mand og kvinde fik mindre kvæstelser.

Uheldet skete omkring klokken 12.40.

Den ene bil - en BMW, som nu ligger i grøften - havde en campingvogn på trækkrogen. Den anden bil - en mindre personbil - ligger ligeledes i grøften. Her har redningsfolk klippet taget af bilen for at få en mand ud af bilen.

Det er endnu for tidligt at fastslå årsagen til ulykken, men politiet har en teori om, at den tilkoblede campingvogn kan være årsagen.

»Det er nærliggende at antage, at den stærke vind kan have taget fat i campingvognen og trukket bilen over i den modsatte kørebane. Det er i hvert fald en mulighed,« siger Poul Fastergaard.

Alle tre personer er bragt til hospitalet for at få behandling.