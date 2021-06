To biler er kørt frontalt sammen på Hvidmosevej på Mols.

Føreren af den ene bil er kørt på skadestuen, men er ikke kommet alvorligt til skade.

»Den ene part er blevet anholdt, da vi har mistanke om, at han var påvirket af spiritus,« fortæller vagthavende hos Østjyllands Politi.

Uheldet skete i et sving ved byen Femmøller, og her fik føreren af den ene bil for meget fart på, inden han røg over i den anden vejbane.

Her kørte de to biler sammen.

I den anden bil var en familie, med to forældre og tre børn. Føreren af bilen er kørt på hospitalet, men det er blot til rutinetjek.

Der er ikke andre tilfælde af personskader.