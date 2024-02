I mere end 15 lange og iskolde timer sad en ung kvinde fanget ensom og stærkt frysende i en gondol på et amerikansk skisportssted.

Flere gange forsøgte Monica Laso desperat at kalde efter hjælp, da det forleden eftermiddag gik op for hende, at kabelbanen først ville starte igen næste morgen.

Det var ved Heavenly Mountain Resort ved South Lake Tahoe nær grænsen mellem Californien og Nevada, at kabelbanen var holdt op med at køre og kvinden derfor var fanget, skriver Los Angeles Times.

Resultatet blev, at Monica Laso ufrivilligt fik forlænget sin snowboardtur med mere end 15 timer i den uopvarmede og fuldstændig mørke gondol i temperaturer ned til omkring fem graders frost.

Hun var steget på gondolen omkring klokken 16.58, da hun følte sig for træt til endnu en gang at køre sit board ned ad bjerget.

En medarbejder gav hende lov til at køre ned, men to minutter senere stoppede gondolbanen, og Monica Laso var fanget alene i kulden – uden telefon eller lys.

I den lange og iskolde nat måtte hun jævnligt gnide sine hænder og fødder i en konstant kamp mod frostkulden.

Først næste morgen klokken 8.30 kom der et opkald til det lokale brandvæsen om, at medarbejder på skisportsstedet havde fundet en kvinde i kabelbanen, som var kuldepåvirket, efter at gondolen igen var blevet sat i bevægelse og var nået helt ned i dalen.

Monica Laso blev behandlet på stedet, men afviste at blive kørt på hospitalet, da hun trods alt følte sig o.k.

Hun fortalte til redningsfolkene, at hun flere gange havde forsøgt at råbe på hjælp fra den stillehængende gondol, når hun havde set ansatte gå forbi nedenfor, men ingen havde til hendes store frustration åbenbart hørt hende.

Hun havde beskrevet sin lange, mørke nat som »meget kold«.

Ifølge en talsmand for skisportsstedet vil man nu undersøge episoden med den største alvor.

»Vores gæsters sikkerhed og velvære er vores topprioritet,« forsikrer driftschefen Tom Fortune.