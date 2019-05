En gruppe frivillige fra Dansk Folkeparti blev lørdag truet med tæsk, da de var ved at hænge valgplakater til det kommende Europa-Parlamentsvalg op.

De fire frivillige var i gang med at hænge plakater for Dansk Folkepartis kandidater op i Odense, da de blev udsat for truslerne.

Det fortæller en af de frivillige, der har ønsket at være anonym, til TV 2 Fyn, ligesom at Fyns Politi over for samme medie bekræfter, at man har fået en anmeldelse om det.

Til lokalmediet forklarer den anonyme kvinde, at der i alt var tre episoder, hvor de følte sig utrygge, mens de hængte plakater op omkring Nyborgvej og Korsløkkeparken. I de første to tilfælde kom mænd angiveligt uafhængigt af hinanden hen til dem og sagde, at de 'ikke var velkomne her'.

Den tredje episode var dog den mest alvorlige, da kvinden kort forinden havde hentet sit barn, der havde sovet middagslur. Lidt efter kom der - ifølge kvinden - en fuldt maskeret mand frem fra boligblokkene og råbte, at de frivillige ville 'blive smadret', hvis ikke de pillede plakaterne ned.

Samtidig havde manden - ifølge kvindens forklaring - en kølleligende genstand i sin ene hånd.

»Han peger på os med staven og siger: 'Vær glade for, I havde et barn med, ellers havde jeg smadret jer',« fortæller kvinden til TV 2 Fyn.

Fyns Politi bekræfter over for lokalmediet episoden, som man nu er ved at efterforske.