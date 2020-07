68-årig mand er død, efter at han under en fisketur faldt over bord fra sin båd. De pårørende er underrettet.

En 68-årig fritidsfisker mistede torsdag livet, da han under en fisketur ud for Odsherred faldt over bord fra sin båd.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden tog ud for at fiske klokken 07.15 torsdag morgen, men da han ikke kom hjem til aftalt tid, blev en større eftersøgning sat i værk.

Flere både og en redningshelikopter deltog, og efter kort tid blev mandens båd fundet drivende ud for Rørvig.

Kort før klokken 15 fandt redningshelikopteren den 68-årige i vandet og fløj ham til Rigshospitalet.

Men hans liv stod ikke til at redde, og sidst på eftermiddagen fik politiet besked fra Rigshospitalet om, at han var afgået ved døden.

Mandens pårørende er underrettet.

/ritzau/