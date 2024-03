Den dansk-franske Skole i København fik ikke medhold i sag mod Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Den dansk-franske Skole af 2014 har tabt en sag, som den havde anlagt mod Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk), som ligger under Børne- og Undervisningsministeriet.

Skolen mente, at styrelsens beslutning om at fratage skolens dens tilskud og status som friskole i 2020 var ulovlig og ugyldig.

Men sådan ser Københavns Byret, der har taget stilling til søgsmålet, ikke på det. Styrelsen er blevet frifundet, og skolen skal betale sagens omkostninger på 75.000, fremgår det af dommen i sagen.

Med fratagelsen af tilskuddet mistede skolen en indtægt på en kvart million kroner om måneden.

Stuk vurderede i 2020, at skolen "i alvorlig grad" ikke levede op til centrale regler i friskoleloven, herunder undervisningen på skolen, som ifølge Stuk ikke stod på mål med den undervisning, der sker i folkeskolen.

Men Den dansk-franske Skole har insisteret på, at det ikke er tilfældet. I de påstandsdokumenter, som skolen har indsendt til retten i forbindelse med sagsanlægget, fremgår en vurdering fra Københavns Kommune, der lavede et tilsyn på skolen i foråret 2020.

Heri skrev kommunen, at det blev vurderet, at "den observerede undervisning af eleverne og deres læringsudbytte står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen".

I sin dom skriver byretten, at Stuk havde et "velunderbygget og sikkert grundlag" for at træffe sin beslutning, og at retten efter bevisførelsen har fundet, at "grundlaget for styrelsens vurdering ikke er afsvækket".

Retten har ikke fundet, at der skete fejl i Stuks behandling af sagen, og retten mener, at Stuks afgørelse var baseret på "saglige og lovlige kriterier".

Den dansk-franske Skole ligger på Tagensvej i København. I 2022 skrev mediet Skolemonitor, at den havde cirka 40 elever.

Skolen udmærker sig blandt andet ved at have klasser med børn i forskellige aldre, ligesom at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesser.

Eivind Kramme, der er advokat for Den dansk-franske Skole, oplyser til Ritzau, at han og skolen vil nærlæse dommen, inden der tages stilling til, om man vil gå videre med sagen.

