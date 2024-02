Københavns Vestegns Politi har torsdag eftermiddag offentliggjort både navn og billede på en mand, som man leder efter.

Han er mistænkt for at stå bag drabet på en 29-årig mand på et hotel i Brøndby tilbage i januar.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Den efterlyste mand, der er polsk statsborger, har navnet Michal Tomasz Kapicki - og han sættes ifølge politiet i forbindelse med drabet på en polsk mand den 5. januar på et hotel.

Da man ikke har fundet ham endnu, beder politiet nu offentligheden om hjælp.

»Hvis nogen ser Michal Tomasz Kapicki, så kontakt gerne nærmeste politi. Jeg vil også gerne opfordre Michal til selv at henvende sig,« siger politikommissær Brian Hansen, der er leder af efterforskningen hos Københavns Vestegns Politi.

Politiet mistænker, at Michal Tomasz Kapicki kan have forladt Danmark, efter drabet fandt sted.

Derfor har man også udsendt en international arrestordre på ham.

Her ses billedet af den eftersøgte mand. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Her ses billedet af den eftersøgte mand. Foto: Københavns Vestegns Politi

Den eftersøgte mand beskrives som værende 30 år, omkring 187 centimeter høj og almindelig af bygning.

Det billede, som politiet har offentliggjort af ham, stammer fra en overvågningsvideo den 6. januar.

En 22-årig mand, som også er mistænkt i sagen, blev anholdt den 14. februar. Han sidder nu varetægtsfængslet, efter han efterfølgende blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.