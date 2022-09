Lyt til artiklen

»Det er halvandet år, det har stået på, og det har selvfølgelig tynget meget i hverdagen. Der har været nogle tunge paragraffer inde over, så selvfølgelig får man nogle ar på sjælen. Men i dag føler jeg, at vi er blevet befriet fra det hele.«

Sådan lød det fra en tydeligt lettet Carsten Nicolaisen, da han onsdag middag mødte pressen ude foran Retten på Frederiksberg. Netop frifundet i dukkesagen.

Retten fandt det ikke bevist, at han og de to andre tiltalte fremsatte trusler mod statsministeren, da de en januaraften sidste år tog til Men in Black-demonstration med en Mette Frederiksen-dukke og et skilt med ordlyden 'hun må og skal aflives'.

De havde da også hele tiden nægtet sig skyldige. Og sat deres lid til retssystemet, lød det fra den frifundne 32-årige.

»Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at det ville ende i den ende, vi har været oppe og lege i. Det tog pusten fra mig.«

Anklager Søren Harbo havde argumenteret for, at Carsten Nicolaisen og vennerne hver især skulle idømmes fire måneders ubetinget fængsel.

Men sådan blev det altså ikke. For retten fandt ikke, at ordlyden på skiltet objektivt set var en trussel. Heller ikke, selvom den måske kunne opfattes stødende eller sågar truende.

Carsten Nicolaisen, som i sin tid stod for skiltet, havde da også sagen igennem fastholdt, at skiltet udelukkende var udtryk for utilfredshed over coronarestriktionerne.

Derfor var forsvarer Ulrik Sjølin, der repræsenterede den 33-årige ligeledes frifundne mand, da også særligt tilfreds med rettens afgørelse.

»Min klient er glad og lettet. Og på et mere personligt plan er jeg glad for, at retten slår et slag for ytringsfriheden, for det er det, man gør her,« sagde han til B.T., netop som dommen var faldet.

Retsformanden bemærkede i sin domsafsigelse, at forløbet havde været urimelig langt.

Men in Black-demonstrationen, der dannede rammerne for sagen, blev afholdt 23. januar 2021 – og sagens hovedpersoner anholdt og sigtet dagen efter.

I første omgang blev de sigtet for højforræderi, der kan sende dømte bag tremmer i op til 16 år. Men så blev Statsadvokaten, der var inde over sagen, »klogere«, og den hårde paragraf er erstattet med en noget mildere en omhandlende vold og trusler mod offentlig person – statsminister Mette Frederiksen.

Anklageskriftet lå klar i august sidste år, men så startede et nyt forløb. For sagens forsvarere undrede sig: Hvem stod bag anmeldelsen?

Det spørgsmål er stadig ubesvaret. For både byret og landsret besluttede henover foråret, at det er uden relevans for sagen.

I sidste uge kom sagen så endelig for retten.

»Det har været et uskønt forløb. For vi var interesserede i anmelderen for at finde ud af, hvem det var, der blev fortørnet, og hvad det egentlig var, de anmeldte, men det fik vi aldrig at vide,« lød det fra Ulrik Sjølin, der dog udtrykte stor tilfredshed med det punktum, domsmandsretten havde sat.

Et punktum, der da også udløste jubelråb fra tilhørerrækkerne, hvor det ikke kun var journalister, der havde taget plads.

Foran Retten på Frederiksberg var der da også stor fejring med musik, skilte og dannebrogsflag. De fremmødte var tilfredse. Og glade.

Det samme var Carsten Nicolaisen.

»Smilet bliver svært at tørre af resten af dagen.«