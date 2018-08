En 45-årig mand er blevet frikendt for voldtægt af sin vens 15-årige datter. Retten fandt, at beviserne var for svage, oplyser Viborg Stifts Folkeblad.

Retten i Viborg har onsdag afgjort, at der ikke er beviser nok til at dømme en 45-årig mand for at have tvunget sig til samleje og oralsex med en 15-årig pige.

Pigen har forklaret, at overgrebet fandt sted under en fødselsdagsfest i Bjerringbro. Den 45-årige er en ven af hendes far.

Pigen har i retten forklaret, at hun midt på natten pludselig var alene med manden.

Hun var fuld, de andre gæster var gået hjem eller i seng, og ifølge pigens forklaring skulle den tiltalte have udnyttet situationen ved at tvinge hende til samleje og oralsex. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Den 45-årig har nægtet sig skyldig i anklagerne. Han mener, at pigen har opfundet historien som hævn for, at han frarådede hende at flytte hjem til sin far.

Pigen bor i familiepleje og ville gerne hjem. Han hævder også, at han og pigens far stadig er nære venner, og at faderen nægter at tro på, at voldtægten er foregået.

På pigens bukser og BH blev der fundet dna fra den 45-årige mand.

Det blev dog ikke fastslået, om dna'et var inde eller udenpå stoffet, og manden forklarede i retten mandag, at han havde båret pigen halvsovende fra en sofa og ind i seng til hendes søster. Derfor var hans dna at finde på pigens tøj, forklarede han ifølge Viborg Stifts Folkeblad.

Anklager Søren Kløvborg forklarer, at bevisbyrden skal være uden for enhver rimelig tvivl, for at der kan fældes dom.

»Jeg kunne godt se, at vi havde en lidt svær sag helt fra starten, for der manglede nogle hårdtslående beviser. Jeg synes dog, det var rigtigt at rejse sagen, for at lade en dommer fælde en afgørelse.«

»Alternativt skulle den være lukket på skrivebordet, og det var der alligevel for mange omstændigheder i sagen, som understøttede den forurettedes forklaring til,« siger han til avisen.