Da mordet blev begået i 1987, var han en 18 år gammel spejderdreng.

Onsdag middag blev den 52-årige Herman Himle frikendt af byretten i den finske by Turku. Retten fandt det ikke bevist, at han for 34 år siden myrdede en 20-årig tysk turist på en færge.

»Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Jeg er selvfølgelig både lettet og glad,« lyder det kort efter frifindelsen fra Herman Himle til B.T.

Selvom det har været et stort psykisk pres for ham de seneste år at være anklaget for det 34 år gamle mord, har han ikke undervejs været i tvivl om, at det nok skulle ende med en frifindelse.

»Jeg er ikke overrasket,« konstaterer Herman Himle nøgternt, efter at han på sin danske forsvarers kontor i København blev ringet op af sin finske forsvarer og fik overbragt nyheden om frifindelsen.

Undervejs i sagen i Finland kunne anklageren føre flere vidner, der kunne fortælle, hvordan danskeren i de senere år nærmest havde pralet med, at han havde slået to personer ihjel.

Han havde skrevet det direkte i en sms til sin ekskone og også fortalt det til en anden kvinde, der havde hans fortrolighed.

Og endelig blev der under retssagen ført et vidne, der i en kolonihave for fem-seks år siden havde hørt Himle fortælle, at han i Finland med en slaggehammer havde slået to personer ihjel, som irriterede ham.

Selv om danske Herman Himle var tiltalt for både mord og mordforsøg, var han ikke frihedsberøvet, mens retssagen kørte for en måned siden i Finland. Onsdag blev han frifundet. Foto: RONI LEHTI Vis mere Selv om danske Herman Himle var tiltalt for både mord og mordforsøg, var han ikke frihedsberøvet, mens retssagen kørte for en måned siden i Finland. Onsdag blev han frifundet. Foto: RONI LEHTI

Retten i Finland forkastede dog forklaringerne som utilstrækkelige til at udløse en dom. Og i dag betegner Herman Himle udtalelserne som »en joke, der blev til alvor«.

Byretten lagde i sin frifindelse blandt andet vægt på, at det under retssagen ikke er blevet bestyrket, at Herman Himle var den eneste person på færgen, der havde adgang og mulighed til at begå overfaldet.

Retten afviste også anklagerens argument om, at danskeren i dagene efter drabet omtalte en hammer som gerningsvåbnet, selv om ingen anden end gerningsmanden kunne vide det.

Danskeren var tiltalt for et brutalt overfald på en ungt tysk kærestepar, der lå og sov i deres soveposer på øverste dæk på færgen fra Sverige til Finland.

Den mordtiltalte Herman Himle modtog frifindelsen fra Finland på kontoret hos sin forsvarsadvokat Henrik Hasseris Olesen i Købehavn. Ifølge advokaten med »afmålt glæde«, fordi han bestemt regnede med at blive frikendt. Foto: Nils Meilvang Vis mere Den mordtiltalte Herman Himle modtog frifindelsen fra Finland på kontoret hos sin forsvarsadvokat Henrik Hasseris Olesen i Købehavn. Ifølge advokaten med »afmålt glæde«, fordi han bestemt regnede med at blive frikendt. Foto: Nils Meilvang

Overfaldet kostede en 20-årig mand livet, mens hans 22-årige kæreste mirakuløst overlevede efter at have været bevidstløs i flere uger.

Hun fik fire hammerslag i tindingen og to i baghovedet og fik samtidig hugget sin venstre langfinger af.

Gerningsvåbnet var ifølge tiltalen mod danskeren et meget specielt instrument – en såkaldt slaggehammer, der var stjålet fra passagerfærgens udrustning. Hammeren er spids i den ene ende af hovedet og formet som en mejsel i den anden ende.

Danskeren har under hele retssagen nægtet sig skyldig i den gamle mordgåde, som finsk politi egentlig havde henlagt.

Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet Vis mere Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet

Men i 2016 blev efterforskningen genoptaget, efter at danskeren tilsyneladende havde erkendt at være morder over for sine nærmeste.

Overfor finske efterforskere gentog Herman Himle indirekte tilståelsen under afsoning i et dansk fængsel, men disse oplysninger afviste retten i Turku måtte indgå i selve retssagen.

Dels fordi han ikke havde haft sin advokat til stede i fængslet, og dels fordi samtalerne var foregået på engelsk – altså ikke hans eget modersmål.