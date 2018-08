De dunkle omstændigheder omkring et seksuelt forhold i et af Københavns mest kendte mødesteder for bøsser har ført til frifindelse af en 49-årig mand for voldtægt.

Manden var tiltalt for at have været med til at gruppevoldtage en 30-årig mand i Amigo Sauna i Studiestræde 27. august sidste år.

Offeret fik ifølge tiltalen et håndklæde over hovedet, ligesom han blev holdt fast og slået, mens en gruppe mænd tiltvang sig både analt og oralt samleje med ham. Den 30-årige var ifølge anklageskriftet ude af stand til at gøre modstand, fordi han var påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Men en domsmandsret i Københavns Byret nåede mandag formiddag frem til, at der ikke var grundlag for at kende den 49-årige skyldig i voldtægt, selv om hans sæd blev fundet i endetarmen på den 30-årige.

»Retten fandt det bevist, at der havde fundet et samleje sted mellem den forurettede og den tiltalte. Efter at have kigget på beviserne og blandt andet hørt den forurettedes forklaring har retten vurderet, at der har været for stor usikkerhed om, hvad der er foregået på Amigo den pågældende nat, til at man kunne domfælde,« oplyser sagens anklager, Troels Bo Jørgensen fra Københavns Politi, til B.T.

»Vi har endnu ikke nærlæst dommen, men inden for 14 dage vil vi i samråd med statsadvokaten tage stilling til, om frifindelsesdommen skal ankes til landsretten,« tilføjer anklageren.

Den 49-årige mand havde under retssagen nægtet sig skyldig og blandt andet henvist til, at han slet ikke havde været sammen med den 30-årige.

Især om vinteren, når der er koldt udendørs, kan der komme i hvert fald 300 gæster i Amigo Sauna en lørdag nat, oplyste en ansat som vidne under retssagen.

»Jeg aner ikke, hvem han er. Han er overhovedet ikke min type, hvis jeg skal dømme ud fra det foto, du viste mig. Jeg har haft sex med to-tre tusind mænd - måske flere - men jeg kender kun navnene på 10-12 af dem,« lød det fra ham under afhøringen i byretten.

Her beskrev han Amigo Sauna som et sted, hvor bøsser i årevis er kommet for at få uforpligtende sex. Ofte med mange partnere, og i nogle tilfælde også hård sex.

»Jeg har også dyrket gruppesex på Amigo, men kan ikke huske, at det var tilfældet den 27. august. Men jeg har altså ikke deltaget i sex, hvor folk fik et håndklæde over hovedet. Hvad er meningen - det tænder mig slet ikke. Men jeg har haft sex med folk, der er blevet holdt nede,« forklarede den 49-årige i vidneskranken.

Amigo Sauna er ifølge sin hjemmeside Københavns største sauna med 800 kvadratmeter fordelt på tre etager med blandt andet sauna, solarie, 28 kabiner, dark-rooms, labyrint og video-rum.