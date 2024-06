Byret sagde fængsel på livstid, landsret frifandt. Nu kræver 31-årig erstatning for mere end to år i fængsel.

Anklagemyndigheden har ifølge advokat Mette Grith Stage afvist at udbetale erstatning til mand, som sad fængslet i over to år for drabet på radiovært Nedim Yasar.

Manden blev i byretten idømt fængsel på livstid, men frifundet i landsretten. Nu indbringer han spørgsmålet om erstatning for domstolene.

Det er efterhånden mere end tre år siden, at en i dag 31-årig mand oplevede en af de måske mest radikale ændringer i idømt straf, man kan forestille sig, da han ved Østre Landsret blev idømt syv dages fængsel for besiddelse af en kniv.

For da han 25. februar 2021 mødte op i landsretten for at få sin skæbne beseglet var det med en livstidsdom i bagagen.

Den havde han fået ved Retten på Frederiksberg et år tidligere, da han og en anden mand begge blev idømt fængsel på livstid for drabet på radiovært Nedim Yasar, der blev skudt og dræbt på klos hold en decemberaften i 2018.

Den anden tiltalte fik stadfæstet sin dom i landsretten, men den i dag 31-årige mand blev frifundet for sagens mest alvorlige forhold om drabet på radioværten.

Landsretten fandt det ikke bevist, at han havde nogen viden om, hvad der var foregået den aften, da han kørte en bil væk fra området, hvor drabet blev begået.

Derfor kunne han ikke dømmes for drabet.

Den i dag 31-årige mand nåede at sidde varetægtsfængslet i mere end 750 dage, før at landsretten løslod ham. Og det vil han have erstatning for.

Det er anklagemyndigheden, som står for at tilkende erstatning for uberettiget frihedsberøvelse, som det kaldes. Og den har tildelt manden nul kroner, oplyser hans advokat, Mette Grith Stage, til Ritzau.

Manden har derfor indbragt sagen for domstole, og nu skal Retten på Frederiksberg så tage stilling til, hvorvidt den 31-årige skal have erstatning eller ej.

Ifølge Mette Grith Stage vil den 31-årige have erstatning for hele den periode, han har siddet fængslet.

- Han forlanger det dobbelte af den sædvanlige takst, fordi han har været sigtet for drab, siger advokaten til Ritzau.

Erstatningstaksten for uberettiget varetægtsfængsling ligger på cirka 900 kroner i døgnet, og det samlede erstatningskrav løber dermed op i et beløb på mere end en million kroner.

Mette Grith Stage fortæller, at anklagemyndigheden har afvist at udbetale erstatning med henvisning til det erstatningsretlige begreb som kaldes "egen skyld".

Det betyder med andre ord, at han efter anklagemyndighedens opfattelse selv bærer et ansvar for, at han ikke er blevet løsladt.

Retten på Frederiksberg behandler sagen tirsdag og torsdag i den kommende uge.

/ritzau/

/ritzau/