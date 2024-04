En yngre kvinde blev tirsdag eftermiddag frifundet for afpresning af en mand, hvis utroskab hun ifølge tiltalen ville afsløre over for mandens hustru.

Ifølge anklageskriftet fra Fyns Politis advokatur for almene sager havde kvinden for et års tid siden sendt en e-mail til den 36-årige mand, hvor hun efter anklagemyndighedens opfattelse krævede at få 60.000 kroner.

Ellers ville deres seksuelle forhold blive afsløret over for mandens hustru.

Men da straffesagen mod den 31-årige kvinde tirsdag eftermiddag blev afviklet ved en domsmandsret i byretten i Svendborg, afdramatiserede kvinden tonen i den afsendte mail.

Den var ifølge hende sendt i oprørt sindsstemning uden at man skulle lægge noget nærmere i bemærkningen om de 60.000 kroner.

»Den tiltalte kvinde blev frifundet, fordi retten ikke fandt, at hun havde haft berigelsesforsæt – altså til hensigt netop at skulle have de 60.000 kroner. På den baggrund blev hun frifundet,« oplyser sagens anklager fra Fyns Politi, Nicoline Eriksen, til B.T.

Selvom det var den 36-årige mand, der selv havde anmeldt kvinden til politiet, ønskede han trods sin vidnepligt ikke at afgive forklaring i retten og havde meldt sig syg.

Anklagemyndigheden har nu 14 dages betænkningstid til at afgøre, om man vil anke frifindelsen af den 31-årige kvinde til landsretten.

Hun var tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 281 ved at have truet med at åbenbare privatlivet tilhørende forhold for at skaffe sig uberettiget vinding.

For en måned siden blev en 42-årig kvinde ved byretten på Frederiksberg idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have forsøgt at afpresse en midaldrende mand til at betale 300.000 kroner ved at true med, at hun havde mobiloptagelser af hans samleje med hendes niece.