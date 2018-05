Flere sigtelser i den store Umbrella-sag kan frafaldes efter frifindelse i prøvesag, forklarer juraprofessor.

Aarhus. Anklagemyndigheden vil sandsynligvis frafalde sigtelser mod nogle af de omkring 1000 unge, som er sigtet for besiddelse og deling af børnepornografisk materiale i den såkaldte Umbrella-sag.

Det vurderer Eva Smith, professor emeritus ved juridisk fakultet på Københavns Universitet, efter at en 20-årig kvinde onsdag blev frifundet i Vestre Landsret.

Det er den første fulde frifindelse blandt ni prøvesager, hvor flere end 1000 personer er tiltalt for at dele en sexvideo med to 15-årige.

- Der er forskellige udfald, fordi omstændighederne er forskellige. Det er omstændighederne, det afhænger af, siger Eva Smith.

Omstændighederne kan blandt andet være, hvor mange gange videoen er delt, og om den tiltalte kendte til alderen på personerne i videoen.

Anklagemyndigheden har udvalgt de ni prøvesager for at angive strafniveauet.

Otte af dem er behandlet i byretten, der fandt alle skyldige i besiddelse og deling af børnepornografisk materiale.

Alle ankede byretsdommene, og fem af sagerne har indtil videre været for landsretten.

Landsretten har stadfæstet to domme fra byretterne. To blev frifundet for deling af børneporno, men fik en bøde for blufærdighedskrænkelse.

Onsdagens dom er den eneste frifindelse.

Selv om det er vidt forskellige udfald, kan anklagemyndigheden sagtens bruge prøvesagerne, siger Eva Smith.

- Man har netop sendt flere med forskellige omstændigheder for at se, hvordan retten vurderer det, når omstændighederne er på den ene, den anden og den tredje måde.

- Det er det, der er idéen, og det kan man godt bruge.

Dermed kan onsdagens frifindelse få betydning for nogle af de knap 1000 sager, som endnu ikke har været for en dommer.

Anklagemyndigheden vil ifølge Eva Smith se på, hvordan de resterende sager ligner prøvesagerne.

- Det sandsynlige er, at hvis man står med en anden sag med præcis de samme omstændigheder, og det her endte med frifindelse, så frafalder man tiltalen. Så bringes sagen ikke ind, siger hun.

