En fremmedkriger med dansk statsborgerskab er tirsdag aften anholdt i Københavns Lufthavn ved sin ankomst til Danmark.

Det drejer sig om en 22-årig mand, der ved indrejse fra Tyrkiet blev mødt af Københavns Vestegns Politi i lufthavnen.

Manden har siden 2017 været efterlyst internationalt, ligesom han også har været varetægtsfængslet in absentia i en sag om terror.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse, hvori det helt konkret lyder, at han er sigtet for fem forskellige forhold.

Det drejer sig blandt andet om, at manden er mistænkt for at fremme en terrororganisations virke og at have ladet sig hverve til at begå terror.

3. maj sidste år blev den 22-årige mand begæret udleveret fra Tyrkiet, og onsdag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Københavns Vestegns Politi skriver tirsdag aften, at man allerede nu ved, at man vil begære lukkede døre i sagen.

Af samme årsag oplyses det, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen for nuværende.