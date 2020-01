Det kunne tyde på, at der var blevet holdt en god fest i et sommerhus i Nordsjælland.

Vinen var drukket, tomme cigaretpakker lå i brændekurven og stuen var lavet om til et soveværelse. Der var bare ét problem.

Ejeren af sommerhuset havde ikke selv været der i fem dage, og det var derfor et noget overraskende syn, der mødte ham.

Stuevinduet var brudt op, og en eller flere personer havde boet i hans sommerhus i Ellinge Lyng mellem Høve og Lumsås, fortæller TV2 Øst.

»Jeg konkluderer, at nogen har taget ophold i sommerhuset og flyttet rundt på inventaret. Der er tegn på, at man har sovet der, tændt brændeovn og røget cigaretter. Derfor tyder det på, at nogen har boet der over et stykke tid,« siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

I køkkenskufferne fandt sommerhusejeren tomme flasker og puderne fra soveværelset var blevet lagt ind i stuen, hvor nogen havde sovet.

Flere flasker vin var pist væk og det samme var højttalerne.

Det er ifølge Midt- og Vestsjællands Politi dog sjældent noget, som de oplever. TV2 Øst kan dog berette om, at der i midten af januar var et lignende tilfælde, hvor en 51-årige mand uden fast bopæl var flyttet ind i et sommerhus i Nykøbing Sjælland. Han mistænkes for at have boet der i omkring en uge, før ejeren fattede mistanke på grund af strømforbruget.