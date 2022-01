Efter et »mistænkeligt forhold«, der fandt sted i Kongens Lyngby omkring klokken 19, vil politiet meget gerne i tale med en særlig mand.

Manden spiller nemlig angiveligt hovedrollen i en episode, der gjorde en 13-årig pige utilpas.

Nordsjællands Politi modtog tirsdag klokken 19.39 en anmeldelse på vegne af pigen, der fortalte, at hun under en gåtur var blevet antastet af en fremmed mand ved krydset ved Lyngbygårdsvej og Toftebæksvej.

Ifølge hendes forklaring havde manden forsøgt at holde hende i hånden, ligesom han også havde spurgt, om han måtte få hendes telefonnummer.

Og om hun ville med ham hjem.

Situationen var så ubehagelig for pigen, at hun løb over til en kvinde, der befandt sig i nærheden.

Samtidig gik manden over mod nogle lejligheder på Lyngbygårdsvej, oplyser Nordsjællands Politi, der altså fik anmeldelsen omtrent en halv time senere.

Politiet ønsker nu at klarlægge hensigten med mandens opførsel og vil derfor meget gerne i kontakt med ham.



Han beskrives som værende mellem 30 og 45 år gammel, almindelig af bygning, mellem 165 og 170 centimeter høj, mørk i huden og ikke etnisk dansk af udseende.

Han havde sorte øjenbryn og grå skægstubbe, og så talte han dansk med accent.

Politiet kan kontaktes på 114.

