En 10-årig dreng fik sig en ubehagelig oplevelse, da han onsdag var ude at cykle på en cykelsti i Sabro.

Oplevelsen fik den 10-årige dreng til at skynde sig hjem til sin mor, der strakts kontaktede Østjyllands Politi, fordi hun frygtede, at en mulig børnelokker var på spil.

»Han fortæller, at han kom cyklende på en cykelsti, da han blev kontaktet af en fremmed mand, som spurgte, om han ville med hjem og se hans hundehvalp,« fortæller kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til B.T. Aarhus og tilføjer:

»Drengen sagde heldigvis nej til den fremmede mand og cyklede efterfølgende hjem, hvorefter manden kørte væk i en bil.«

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 18.22 og sendte straks en patrulje til området.

»Vi fandt ikke frem til manden, og det er svært at gå videre med sagen, da drengen ikke kunne give en ordentlig beskrivelse af hverken manden eller bilen,« fortæller Jakob Christiansen.

Østjyllands Politi fortæller, at der kan være tale om en misforståelse, hvorfor de gerne vil i kontakt med manden.

De kan kontaktes på 114.