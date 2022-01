Aalborgenserne – og nordjyderne – viste sig fra deres pæne side nytårsnat. Både beredskab og politi melder om ganske normal nytårsaften.

Foruden en voldsom brand i Skagen har det været en ganske fredelig nat for Nordjyllands Beredskab.

»Der har været travlt, men ikke med andet end brande i affaldsspande og containere,« lyder det fra chefvagten hos Nordjyllands Beredskab, Jan Medza.

Beredskabet har været kaldt ud til en brand i en bunker på Lille Borgergade i Nørresundby. Her var der sat ild til noget affald, men det blev ikke en større opgave for beredskabet.

Desuden har beredskabet været ude til en falsk brandalarm på Nørre Uttrup Skole i Nørresundby, fortæller chefvagten.

Også hos Nordjyllands politi er der meldinger om en ganske fredelig nat både i Aalborg og resten af Nordjylland.

»Vi har haft en beruset anholdt i detentionen. Så det kunne ligeså godt have været en tirsdag formiddag,« lyder det fra vagtchef Henrik Beck.

Tror du, det har noget at gøre med de restriktioner, der har været lagt ned over nytårsaften?

»Det ved jeg ikke. Jeg kan konstatere de faktiske forhold, at det har været ganske fredeligt. Det sidder der nok nogle andre og analyserer på,« lyder det fra vagtchef Henrik Beck.