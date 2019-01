Takket være en årvågen medbilist blev en 64-årig spritbilist i Nordsjælland torsdag aften anholdt på fersk gerning med en tårnhøj promille.

Da den mærkbart berusede bilist havde blæst i de tilkaldte politifolks alkometer, viste hans udåndingsluft en alkoholpromille på langt over de tilladte 0,5.

Nemlig hele 3,12.

»En 47-årig kvinde kørte bag efter bilister i nordgående retning på motorvejen mod Helsingør. Hun bemærkede hans usikre kørsel og fik mistanke om, at føreren kunne være påvirket af alkohol,« fortæller informationsmedarbejder Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi.

»Ved frakørslen til Espergærde drejede den 64-årige bilist af, og kvinden besluttede at følge efter ham. Kort efter standsede spritbilisten i krydset Mørdrupvej og Roligheds Alle, og kvinden steg ud af sin egen bil for at tage kontakt til ham og sikre sig, at han var OK.«

»Det var imidlertid helt tydeligt, at manden var stærkt påvirket af alkohol, og den særdeles handlekraftige kvinde tog straks bilnøglerne fra ham og tilkaldte politiet,« tilføjer politiets informationsmedarbejder.

De tilkaldte betjente bad den 64-årige mand fra Valby puste i alkometeret, som viste sig at give et udslag på hans udåndingsluft på 3,12.

En så høj alkoholpromille kan medføre bevidstløshed, og betjentene anholdt på stedet spritbilisten, der blev taget med på stationen for at få taget en blodprøve af en sundhedsfaglig person, der med endelig sikkerhed kan fastlægge hans præcise alkoholpromille.

Resultatet af blodprøven er endnu ikke kendt. Den skal nu analyseres på et retsmedicinsk instittut, hvor der typisk vil gå to-tre uger, før resultatet foreligger.



Henter kort...

På grund af den tårnhøje promille i den vejledende promillemåling fik den 64-årige spritbilist på stedet også konfiskeret sin Toyota. Det kan politiet gøre, hvis promillen er over 2,0 - eller hvis føreren også tidligere er blevet taget flere gange med en for høj alkoholpromille i forhold til grænsen på 0,5.

Dermed overgår bilen til statens ejendom, og spritbilisten får den ikke igen. Tværtimod vil den blive solgt af politiet.

En alkoholpromille over 2,0 vil i førstegangstilfælde også betyde, at bilisten får frakendt kørekortet i mindst tre år. Herefter skal man enten køre med alkolås i to år eller vente yderligere to år med at kunne generhverve kørekortet.

Samtidig vil en promille over 2,0 også udløse 20 dages betinget fængsel samt en bøde, der svarer ca. til en netto månedsløn.

Ved lavere promiller vil straffen for spirituskørsel være afhængig af promillens størrelse og eventuelle fortilfælde.

Spiritusulykker udgår i dag omkring 15 procent af alle trafikulykker.

Effekt af alkoholpromiller: 0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes. 0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidigt udføre præcise bevægelser forringes. Synsvinklen indsnævres. 0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid. 1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket. Man begynder at blive træt og får nedsat balance- og bevægelsesevner. 1,5 promille: Man får udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok. 2,0: promille: Udtalte forgiftningssymptomer, manglende selvkontrol. 3,0 promille: Man har manglende kontrol med for eksempel urinblæren, og man kan blive bevidstløs. 4,0 promille og derover: Man bliver bevidstløs, og man er i livsfare.

Ifølge en opgørelse fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter sigtede politiet i 2017 godt 5.500 personer, og for 2018 ventes antallet af spritbilister i Danmark at blive omkring 6000.

De seneste år er antallet af bilister sigtet for spirituskørsel ellers faldet støt i takt med, at spritkørsel er blevet stadig mere socialt uacceptabelt. I 2011 var tallet oppe på næsten 11.000.