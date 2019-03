Gasolin-legenden Franz Beckerlee har fået tre klip i kørekortet for hensynsløs kørsel i løbet af de sidste tre år.

Nu har retten talt.

Københavns Byret idømte onsdag Franz Beckerlee en betinget frakendelse af kørekortet i tre år, skriver Ekstra Bladet.

76-årige Beckerlee, som i dag ernærer sig som kunstner, må efter den betingede dom fortsat køre bil - men overtræder han igen færdselsloven falder hammeren hårdt.

»Thi kendes for ret. Franz Beckerlee straffes med en bøde på 3.500 kroner. Retten til at føre motorkøretøj, hvortil der kræves kørekort - bortset fra lille knallert - frakendes tiltalte. Frakendelsen er betinget på vilkår at tiltalte i tre år fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger,« lyder dommen i Københavns Byret ifølge Ekstra Bladet.

Franz Beckerlee gjorde sig i alle tre overtrædelser af færdselsloven skyldig i at træde for hårdt på speederen.

Han overskred således fartgrænsen med mere end 30 procent hver gang, hvilket koster et klip i kørekortet.

Seneste sag er ifølge avisen fra 9. august i fjor, hvor Beckerlee kørte over for rødt lys i en ulovlig vognbane i forbindelse med, at han skulle foretage et højresving.

Franz Beckerlee er guitarist og saxofonist og var med i Gasolin fra starten i 1969 til bandet blev opløst under stor dramatik i 1978, da Kim Larsen ønskede at forfølge en solokarriere.

De to blev uvenner og snakkede ifølge Beckerlee ikke sammen de næste 30 år.

Ikke desto mindre udtrykte han stor sorg, da Kim Larsen døde 30. september i fjor.