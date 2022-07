Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To mænd og en kvinde er efter mange timers grundlovsforhør ved Retten i Randers blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.



De tre personer er sigtet for sammen at have planlagt og dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen –formentlig ved kvælning.

Desuden er de sigtet for usømmelig omgang med lig samt forsætlig ildspåsættelse af en varebil. Sådan lød ordene ifølge Randers Amtsavis, da sigtelsen tidligere i dag blev læst højt.

Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk

Og selvom Frank Dan Nørgaard Jørgensen, der har været forsvundet siden torsdag, endnu ikke er fundet, er de altså sigtet for at have dræbt ham.

Også en 23-årig kvinde er sigtet i sagen, men dommeren fandt ikke grundlag for varetægtsfængsling, hvorfor hun blev løsladt.

Ingen af de tre varetægtsfængslede kærede fængslingerne.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra specialanklager Jesper Rubow, men han har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt, da der har været lukkede døre.

Med dørlukningen holder politiet altså foreløbig efterforskningen af det, som de har mistanke om er sket, tæt på kroppen.

Det er derfor endnu uvist, hvad de bygger mistanken om drab på.