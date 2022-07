Lyt til artiklen

I forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Frank Dan Nørgaard Jørgensen har politiet denne mandag fundet en udbrændt bil.

Der er tale om en Mercedes Vito – altså samme model som den, den forsvundne 40-årige kører i.

»Vi kan ikke for nuværende udelukke, at bilen er identisk med den efterlyste varebil, som Frank var kørende i,« lyder det fra Østjyllands Politi.

Bilen er fundet på Gammel Fjellerupvej ved Vivild, og politiet hører meget gerne fra vidner, der kunne have oplysninger om den.

Generelt opfordrer Østjyllands Politi alle, der måtte have viden om Frank Dan Nørgaard Jørgensens færden, til at henvende sig. Det kan ske på telefon 1-1-4.

Den 40-årige mand har været forsvundet siden torsdag, og lørdag udsendte politiet så en efterlysning med hans navn og billede.

Det ligner nemlig ikke Frank Dan Nørgaard Jørgensen fra Randers bare sådan at forsvinde, forklarede politikredsens vagtchef Jens Henrik Jensen i den forbindelse til B.T.

»Familien er bekymret, så det er vi også.«

Den 40-årige mand har ikke givet lyd fra sig siden torsdag. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Den 40-årige mand har ikke givet lyd fra sig siden torsdag. Foto: Østjyllands Politi

Allerede fredag havde den forsvundne mands pårørende kontaktet politiet, men da vurderede man ikke, at der var grund til at efterlyse.

Den vurdering ændrede sig dog lørdag, da man blev bekymret for, om der kunne være hændt ham noget.

Det er nemlig ikke normalt, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen ikke giver lyd fra sig.

»Vi forsøger at få be- eller afkræftet, at der er sket ham noget. Det er ikke lykkedes endnu, og derfor har vi brug for hjælp,« lød det lørdag fra Jens Henrik Jensen.

I efterlysningen lød det, at den savnede mand var kørende i en hvid Mercedes-Benz Vito-varebil. I efterlysningen var varebilens nummerplade også nævnt, ligesom det var beskrevet, at den bar en særlig tekst på siden.

Men selvom der altså har været visse kendetegn at gå efter, er det for nuværende ikke muligt at sige med sikkerhed, at den udbrændte bil fundet i Vivild er identisk med Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Det skal videre undersøgelser klarlægge, og Østjyllands Politi oplyser til B.T., at der ikke kan gives nogen tidshorisont for, hvornår de er færdige.

Samtidig fortsætter eftersøgningen af den 40-årige, lyder det afsluttende.