Politiet kigger på containerskibs rejserute i sagen om 100 kilo kokain, som blev modtaget ved Langeland.

Fragtskibet "Duncan Island" lastede containere med bananer og andre varer i Mellem- og Sydamerika, inden det sejlede over Atlanten med kurs mod Sverige og Rusland.

Men mindst 100 kilo kokain, som lørdag blev kastet i vandet ved Langeland, var ikke registreret i skibets officielle papirer.

I januar anløb det 178 meter lange skib blandt andet Puerto Bolivar og Guayaguil i Ecuador, Balboa i Panama og Guaymas i Mexico, inden det styrede mod nordøst. Det fremgår af flere hjemmesider, der holder øje med kommerciel skibsfart.

Fredag ankom "Duncan Island" til havnen i Helsingborg. Lørdag fortsatte det ned mod Storebælt og forbi Langeland, inden det om eftermiddagen syd for Gedser blev bordet af københavnske politifolk. I Sankt Petersborg må modtagerne vente på deres bananer.

I Københavns Politi ønsker politiinspektør Dannie Rise ikke at kommentere rejseruten nærmere.

- Men det er noget, vi vil interessere os for i vores efterforskning, siger han.

Netop Guayaquil, Ecuadors største havn, har adskillige gange været centrum for udsmugling af store partier kokain, som menes at være produceret i Colombia.

Ecuador og USA indgik for et par år siden en aftale om, at amerikanske toldere kunne placeres i byen for at forbedre indsatsen mod smugleriet. Det står i en rapport fra USA's udenrigsministerium.

Jævnligt gemmes kokain i partier med varer som tunfisk eller bananer. For to år siden blev 375 kilo kokain i et parti bananer til Rusland opsnappet, har et lokalt medie i Ecuador rapporteret.

I Danmark var den hidtil største beslaglæggelse af kokain på 310 kilo. Dette parti kom til havnen i en container til havnen i Fredericia i 2015.

I 2013 efterforskede politifolk desuden fem store sager om kokain skjult i bananer på havnen i Aarhus.

Hvor lang tid Københavns Politi har haft kig på den aktuelle sag med "Duncan Island", ønsker politiinspektør Dannie Rise ikke at udtale sig om søndag - ud over at efterforskningen har været konkret og intensiv.

Politiet har samarbejdet med kolleger i andre lande. Men heller ikke vedrørende dette spørgsmål ønsker Dannie Rise endnu at gå i detaljer.

"Duncan Island" er nu beslaglagt af politiet og skal undersøges nøje, mens det ligger i havnen i Kalundborg.

Skibet blev i øvrigt bygget på værftet i Frederikshavn i 1993.

