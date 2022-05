En række indbrud i Ringkøbing under begravelser har vakt stor forargelse. Nu er 38-årig kvinde fra Nordjylland anholdt i sagen.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

I alt har der været fire indbrud i marts og maj, hvor der er blevet stjålet kostbare smykker, ure og andet fyldt med affektionsværdi, mens pårørende har begravet deres kære.

Og den 38-årige kvinde har erkendt at stå bag fire indbrud, mens der har været begravelser. Det er dog ikke de eneste indbrud, som Midt- og Vestjyllands Politi mistænker den nordjyske kvinde for.

»Det drejer sig om et indbrud i Lyne, et lidt uden for Skjern, et i Naur og et på Fyn. Derudover efterforsker vi videre på seks indbrud spredt over Jylland og Fyn efter nøjagtig samme model – altså indbrud mens der har været begravelser,« fortæller politikommissær Knud Lauritsen fra politiet i Ringkøbing til dagbladet.

Det ser umiddelbart ud som om, kvinden har været alene om indbruddene. Hun har dog ikke villet oplyse til politiet, hvordan hun har fundet frem til de steder, hvor hun har lavet indbrud under begravelser.

En af de ramte familier har tidligere udlovet en dusør på 20.000 kroner til den, der kunne hjælpe med at få de stjålne genstande tilbage.

»Hvor lavt kan man falde?! Byens dygtige smykkehandler Tove er i dag blevet begravet. Mens familie og venner sørgede i kirken, er privatadressen på Letagervej blevet tømt for værdier,« skrev svigerdatteren i et opslag på Facebook.

Under en ransagning på kvindens adresse har politiet fundet godt 1000 tyvekoster til en værdi på mere end en halv million kroner.

Politiet siger videre til dagbladet, at ting fra indbrud er blevet solgt til tre steder i Aarhus, herunder guldsmede og marskandisere, der har købt dem i god tro med henblik på videresalg.