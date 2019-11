Tirsdag begynder grænsekontrollen af rejsende fra Sverige til Danmark. Det sker med stikprøver af de rejsende.

Tirsdag begynder politiets grænsekontrol af rejsende fra Sverige til Danmark.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Vi går målrettet efter den organiserede kriminalitet, og det er målsætningen, at den almindelige rejsende påvirkes mindst mulig af grænsekontrollen.

- Hvor ofte der vil være kontrol, vil afhænge af det aktuelle efterretningsbillede og de lokale forhold og trafikmønstre, siger Lene Frank, politidirektør i Rigspolitiet.

Kontrollen kommer til at foregå på Øresundstoget, på Øresundsbroen og ved færgetrafikken i havnene i Helsingør, Frederikshavn, Grenaa og Rønne.

Politiets fokus er særligt på grænseoverskridende kriminalitet, der vedrører sprængstoffer, våben og narkotika.

Kontrollen er baseret på stikprøver, så politiet vil ikke fast kontrollere identiteten på indrejsende fra Sverige.

- Man kommer ikke til at se faste, døgnbemandede kontrolforanstaltninger ved grænseovergangene til Sverige.

- Kontrollen vil blive gennemført som stikprøvekontroller og periodiske kontroller målrettet vej- og togtrafikken over Øresundsforbindelsen, og færgetrafikken i havnene i Helsingør, Frederikshavn, Grenaa og Rønne, siger Lene Frank.

Regeringen meddelte 10. oktober, at der indføres midlertidig grænsekontrol for at forhindre kriminelle bander i at bevæge sit frit mellem landene.

Det sker i kølvandet på en lang række sprængninger i hovedstadsområdet, blandt andet ved Skattestyrelsen.

Det er politiets vurdering, at eksplosionen ved Skattestyrelsen 6. august blev udført af kriminelle, som var rejst over grænsen fra Sverige til Danmark.

Som en del af indsatsen etableres også et Grænsecenter Øresund, der ifølge pressemeddelelsen får egne efterretnings-, analyse- og efterforskningsmæssige kapaciteter.

Da politiet ikke oplyser, hvornår kontrollerne gennemføres, rådes rejsende til altid at medbringe rejselegitimation ved rejse mellem Danmark og Sverige.

Desuden er det ifølge pressemeddelelsen en god idé "at tage af sted i lidt bedre tid for en sikkerheds skyld".

/ritzau/