Påsken kommer, og med den kommer også påskefrokoster.

Derfor har størstedelen af landets politikredse ekstra fokus på spiritus- og narkotikakørsel fra 3. april til og med 10. april.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Politiet opfordrer til, at man tager de sædvanlige forholdsregler i brug, når man tager afsted til påskefrokost i bil: Aftal på forhånd, hvem der kører hjem, eller benyt dig af det offentlige eller taxakørsel.

Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation, fortæller, at der er ti gange højere risiko for at komme til skade, hvis man kører beruset i let grad.

Og i takt med at promillen stiger, gør risikoen det samme.

»Spritkørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det, er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores indsats er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre.«

»Vi ved fra undersøgelser, at alt for mange sætter sig bag rattet, selvom de er i tvivl om deres promille er for høj. Det betyder desværre ulykker på vejene, hvor personer kommer til skade eller mister livet. Hvis man er det mindste i tvivl om sin promille, bør man lade bilen stå,« siger han.

I 2021 var der 26 dødsfald i forbindelse med spirituskørsel i Danmark.