Den svindeldømte Britta Nielsen vakte lørdag morgen stor opstandelse i Retten i Glostrup, da hun til alles overraskelse nægtede at afgive forklaring i sagen mod hendes hæleri-tiltalte børn.

Til gengæld påkaldte hendes udseende sig ikke meget opmærksomhed, som det var tilfældet første gang, Britta Nielsen befandt sig i en retssal med den alvorlige anklage om svindel hængende over sig.

Dengang - i november 2018 - var det en undseelig kvinde med sortfarvet hår, der mødte op i retten i Johannesburg i Sydafrika.

Forinden havde den betroede medarbejder i Socialstyrelsen været på flugt fra politiet, der mistænkte hende for omfattende svindel for et trecifret millionbeløb foretaget over 25 år.

Sådan så Britta Nielsen ud under et retsmøde i Sydafrika. Foto: PHILL MAGAKOE

Offentlighedens billede af Britta Nielsen var dengang præget af offentliggjorte fotos af en kraftig kvinde med lyst hår.

Sådan var hun blevet set ved hestestævner sammen med sin datter Nadia Samina Hayat.

I efteråret 2019 indledte Købehavns Byret sagen mod Britta Nielsen.

Hun var tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk - og for at have svindlet for 117 millioner kroner.

Britta Nielsen og datter Samina Hayat købte et føl på hesteauktion på hestesportscentret Vilhelmsborg i 2007. Foto: Wiegaarden

Pengene havde hun overført fra Socialstyrelsens satspuljemidler til egne konti.

Endnu engang var det en forandret kvinde, offentligheden fik at se.

Tegninger fra Retten viste en anonymt påklædt kvinde iført mørk blazer, mønstret skjorte og farvede briller.

Lørdag er det knap tre måneder siden, Britta Nielsen sidst befandt sig i en retssal. Sidste gang fik hun sin dom, som hun nu afsoner.

Britta Nielsen har lørdag den 16. maj gråt hår, er iført en blomstret trøje, sorte bukser og sorte støvletter. Tegning: Anne Gyrite Schütt

Denne gang møder hun op i sagen mod hendes tre voksne børn. De er tiltalt for groft hæleri, fordi de ifølge politiet fik andel i de mange millioner.

Det var Rettens, anklagerens og advokaterne for de tiltaltes opfattelse, at Britta Nielsen ville afhøres.

Men da Britta Nielsen mødte op - denne gang med gråt hår, iført en blomstret trøje, sorte bukser og sorte støvletter - nægtede hun at lade sig udspørge. Kort derefter forlod hun retssalen. Britta Nielsen opholdt sig dog i lang nok tid til, at ovenstående tegning af hendes udseende kunne nå at blive til.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, er tilkaldt til retten, der fortsætter sagens gang i mellemtiden.